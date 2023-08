Jövő hétfőn a Golden Glove, azaz az Arany Kesztyű elnevezésű nemzetközi ökölvívó versenyre utazik Oláh Levente és edzője, Kardos József. Az eseményt a szerbiai Szabadkán rendezik augusztus 21. és 27. között. A minél jobb eredmény érdekében Levi kedd reggel edzőtáborba vonult a fővárosi Madárfészek Akadémiára, ahonnan jövő hétfőn utaznak tovább a versenyre. Levente jó formában van, hiszen utóbbi mérkőzéseit megnyerte. Legutóbb súlycsoportot és korosztályt is váltott, hiszen felnőtt mérkőzésen szerepelt a 63 kilogrammosok között. Azt a meccset is megnyerte. Levente most "visszafogyaszt", és a Golden Glove-on a 60 kilogrammban indul.

"Ez a verseny igen rangos, csaknem olyan, mint egy Európa-bajnokság. Tizenöt nemzet ökölvívói vesznek részt igen népes súlycsoportokban. Levi igyekszik majd megküzdeni ellenfeleivel, és folytatni idei szép sorozatát" - mondta el az idén májusi ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett ökölvívó edzője, Kardos József.