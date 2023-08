– Hogyan került kapcsolatba a természetjárással?

– A természetjárás, túrázás szeretetét Péterfi Gyula bácsinak köszönhetem még az oroszlányi gimnáziumból. Mint az Országjáró Diákok Körének tagjai, sokat túráztunk, kirándultunk. Így amikor 1997-ben Horváth Zoltánné Magdika a Volán SE-nél elkezdte toborozni a természetjáró csapatot, én is alapító lettem.

– Hamarosan pedig vezető szerepet kapott.

– Magdika 2005-ben nyugdíjba vonult, ezt követően átvettem a szakosztály vezetését. A Volán SE 2017-es megszűnéséig én szerveztem az egyesület természetjáróinak túráit, kirándulásait. Kis volános csapatunk ma már a Vulkán Tömegsport Egyesülethez tartozik, és a régi mag mellett még most is vannak "főállású" volános túratársak. A Volán SE természetjárói folyamatosan bekapcsolódtak a vármegyei szervezet túraszervezéseibe, jelzésfestéseibe, így magam is közel kerültem ezekhez a feladatokhoz.

– Egy éve pedig már a vármegyei szövetséget vezeti.

– Tavaly, 42 évnyi munka után Horváth Zoltán lemondott a vármegyei szervezet vezetéséről, a 15 tagszervezet pedig engem választott elnöknek. Azt gondolom, Zoltánt senkinek sem kell bemutatni, legendás alakja vármegyénk és hazánk természetjáró-életének. Tudom, hogy nem kis feladatot vállaltam, de igyekszem ennek megfelelni. A múltban az ő vezetésével már kialakult egy irányvonal és egy feladat, sok-sok teendővel. A jelenben ezt az utat követve képzelem el a jövőt.

– Melyek a legfontosabb feladataik?

– Fő feladatunk a természetjáró túrák szervezése, a természetjáró programok támogatása. Az általunk szervezett túrák közül meg kell említeni a tavaszi és őszi Tatai-túrát az Öreg-tó körül, a Gerecse 50-túrát, ez évtől pedig a Wittmer Antal-emléktúrát és ősszel a Táncsics-túrát a Bakonyalján. A Gerecse 50-nek néhány éve már az országos szövetség a főrendezője, de a rendezésből mi is tevékenyen kivesszük a részünket mind az indításnál, mind az állomásokon. Csak néhány adat: ugyan 8000 indulóval tervezünk, de mindannyian tudjuk, hogy ez a szám nagyon magas. Az időjárás tavaly, a szeszélyes áprilisban visszatartotta a túrázókat. Mivel az idő reggelre elromlott és sarassá vált a terep, végül 4208-an vágtak neki a Gerecsének. Hasonlóan alakult az idei év is, hiszen az egész héten át tartó esőzés miatt többen nem vállalkoztak a túrára. Az idei évtől minden év júniusában Wittmer Antal-emléktúrát szervezünk 2021-ben elhunyt túratársunkra emlékezve, akinek nagyon sokat köszönhetünk. Önzetlen munkájával az élen járt mind a megyei, mind az országos túramozgalomban. A túrák szervezése terén meg kell említeni az IVV-t, a Nemzetközi Népsort Szövetséget, melynek vármegyénk 1995 óta tagja és összefogja hazánkban az IVV-túrákat.

A környező országok túrázói sokszor jönnek hozzánk és a magyar túrázók is gyakran látogatnak el az IVV által szervezett eseményekre Ausztriába vagy Németországba.

Hazánkban tavaly 20 tagszervezet 25 helyszínen 32 IVV-túrát szervezett, ebből kilencet vármegyei szervezeti egységeink Ácsteszéren, Bajnán, Esztergomban, Komáromban, Tatán, Tatabányán és Várgesztesen. A többi IVV-túra helyszíne: Alsóörs, Badacsonytördemic, Balatonfüred, Bázakerettye, Gánt, Kaposvár, Kincsesbánya, Lovasberény, Pákozd, Sopron, Sukoró, Székesfehérvár, Szekszárd, Szokolya, Szombathely, Tihany, Vinye és Visegrád. Idén is hasonlóan alakulnak az IVV-adatok. Ezen kívül hat helyszínen vannak még permanens túralehetőségek is az IVV-túrák közül. A jelentkezők egyébként kétféle igazolólapot vásárolhatnak meg, mégpedig alkalom és kilométer-gyűjtőt. Egyes szintek elérésekor egyedi kivitelű jelvényt és oklevelet kapnak, melyeket a német IVV-központtól a vármegyei szövetség vásárol meg.

– A túrák szervezése mellett milyen feladatokat kell még ellátniuk?

– Másik igen fontos feladatunk a vármegyében létező mintegy 700 km-nyi turistaút folyamatos karbantartása. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) 2015-tól évente meghirdeti a jelzésfestési pályázatot, mely nagy segítség számunkra. Két éve 61, tavaly pedig 43,8 km túristautat sikerült újrafestenünk. Idén 20,5 km a vállalásunk. A jelzésekkel kapcsolatban komoly feladat a vármegyei szakaszok folyamatos figyelése, hiszen elég egy villanyoszlopcsere, vagy egy favágás és már nem lesz követhető az útvonal. Ezért kérnék minden erdőjárót, túrázót, hogy ha bárhol találkozik olyan szakasszal, ahol gond van, azt jelezze felénk. Wittmer Antal túratársunk folyamatosan tudta, hogy mikor, hol, és mi történik, de ő sajnos már nem segíthet.

– Vármegyénk bővelkedik gyönyörű túraútvonalakban. Az ismertebbek mellett melyikre hívná még fel a figyelmet?

– A vármegyei szakaszok közül még külön ki szeretném emelni a Táncsics-túra útvonalait. A Bakonyalja települései közel 30 éve összefogtak és Horváth Zoltán segítségével túraösvényeket alakítottak ki. Ácsteszér, Aka, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Csatka, Réde és Súr környékén sok a látnivaló, amit érdemes megtekinteni. Ilyenek például Ácsteszéren a Feketevíz és a Táncsics-ház, Bakonybánkon a Bánki Donát-ház és a Cuha-patak, Csatkán a Mária-kegyhely, Rédén az Intézőház, Koromla és a 24 fenyő tanösvény, Súron pedig a lombkorona-sétány. A vármegyei szövetség minden év szeptemberében rendezi meg a Táncsics-túrát. Nagy örömünkre most csatlakozott hozzánk egy nagyon aktív csatkai csapat, melynek segítségével 2024-re készülünk egy kicsit átdolgozni azokat a szakaszokat, amelyek nem az erdőben haladnak, hanem közúton.

A KEM TJSZ-nek jelenleg 16 tagszervezete van: Bajnai Természetjáró és Szabadidő Egyesület, Csatkáért és Koromla pusztáért Egyesület, Dorogi Atlétikai Club, Dózsa Diáksport Egyesület, Komárom Városi Sportegyesület, Magyar Kaland-Sport Egyesület, Meteor Természetbarát Egyesület, Petőfi Tömegsport és Szabadidő Sportegyesület, Színes Iskola Alapítvány, Tatabányai Cement Természetjáró Egyesület, Tatabányai Energia Sportegyesület, Tatabányai Sport Club, Tatai Atlétikai Club, Természetjáró Bakancsos Klub, Vaszary Alapítvány, Vulkán Tömegsport Egyesület.

– A legaktívabb túrázók milyen elismerésben részesülhetnek?

– Fontos dolog a túrázók minősítése: bronz, ezüst és arany minősítést a vármegyei szervezet adhat ki. A magasabb, tehát az érdemes és a kiváló elismeréseket az országos szövetség bírálja el. Igaz, hogy csapataink nagy része már nem falja a kilométereket, de ha van olyan, aki heti rendszerességgel túrázik, nagyobb értékelhető túrákat tesz és ezeket szívesen adminisztrálja, az vármegyénkben elnyerheti az első három fokozat valamelyikét.

– A vármegyei szövetség kivel áll kapcsolatban?

– Fontos a kapcsolattartás az erdészettel és a szomszédos vármegyékkel. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi erdészettel, rendszeresen kapjuk tőlük „A mi erdőnk” újságot. Bármilyen gondunkkal bátran kereshetjük a Vérteserdő Zrt. munkatársait. Facebook-oldaluk igen aktív, itt bármikor bátran felkereshetőek a helyi erdészet munkatársai. A vármegyei szövetség tagja az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetségnek, az ÉDTTSZ-nek. Itt kell megemlíteni az Közép-dunántúli Piros túramozgalmat, amely Zircről indulva három vármegyén, Veszprémen, Fejéren és Komárom-Esztergomon keresztül halad Lábatlan-Piszkéig. Jövőre 20 éves lesz ez a mozgalom. Úgymint a 10 éves évfordulón, most is tervezik a kéthetes Vándorlás megszervezését. Szintén az ÉDTTSZ szervezi az Észak-Dunántúli Kupát, melynek kiírásában természetesen vármegyei tagszervezetünk túrái is szerepelnek. Az idei már a 18. rendezés. Szervezetünk tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek is, amely összefogja az országban működő 200-nál is több természetjáró szervezetet. Az országos szövetség két rendezvényt támogat minden évben: az egyik a dunántúli megyei vezetők találkozója, a másik pedig az ország keleti felében rendezett hasonló találkozó.

– Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek ezeken?

– Tavaly az MTSZ által támogatott Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Találkozóját mi tartottuk Tatabányán, augusztus végén. Ez egy igazi próbatétel volt számomra. A háromnapos rendezvényen igyekeztünk minél többet megmutatni vármegyénkből. Be kell vallanom, a bőség zavarával küzdöttünk. Egy ilyen rendezés 10 évente ismétlődik egy vármegyénél, 2012 óta szerencsére sok pozitív változás történt nálunk is. Az első napon a Május 1. parkon átsétálva a Tulipános-házban volt a polgármesteri köszöntő, ezt követően vezetéssel megcsodálhattuk az épületet. Este egy kis sétát tettünk a ligetben. Másnap a Multifunkcionális Sportcsarnokkal ismerkedtek a dunántúli természetjáró szervezetek képviselői, majd Majk, a Csillagerőd, a Fényes-tanösvény és Bajon a Kisbaka szerepelt a kínálatban. Vasárnap Tassy Márk, az MTSZ igazgatója is megérkezett, szakmai beszélgetést tartottunk. Az ilyen szakmai találkozók mindig tartalmas beszélgetésekkel tarkítottak, hiszen közös gondokkal és problémákkal kell megbirkózni minden nonprofit szervezetnek. Vármegyei szervezetünk nyitott minden új kezdeményezésre, amely népszerűsíti a természetjárást, a túrázást a természet szeretetét.