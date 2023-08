A sok viharfelhő után kisütött a nap. Ez nem a napi időjárásjelentős cikkünk - bár az is lehetne -, hanem a Dorogi FC helyzetének pontos lenyomata. Sokáig úgy nézett ki, hogy az NB III.-as indulás sem adott a másodosztályú kiesés után, aztán végül Bekő Balázs vezetésével egy ütőképes csapat jött össze Dorogon. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy győzelemmel kezdte a bajnokságot a piros-fekete csapat. Most szerdán viszont igen pikáns talákozó vár a Dorogra, hiszen a Budaörs érkezik majd. A Dorogi FC első hazai mérkőzését játssza idén, így várják a szurkolókat. A dorogi csapatban több olyan játékos is szerepel, akik az előző szezonban még a Budaörs sikeréért dolgoztak, de Bekő Balázs vezetőedző is két ízben volt már a budaörsiek trénere.

Az ifjabb Bognár György által vezetett csapat nem kezdte jól a bajnokságot, hiszen a Bicske ellen 1-0-ra kikaptak, így még pont és lőtt gól nélkül áll az alakulat. A dorogiak bíznak benne, hogy ez a fordulót követően is így marad. A két klub legutóbb még a 2021-2022-es szezonban találkozott utoljára tétmeccsen, akkor a Budaörs 38 pontot szerezve kiesett, míg a Dorog 41-el bennmaradt, de mint tudjuk, egy évvel később a Dorog is búcsúzott. Abban a bajnokságban Dorogon 0-0-al ért véget a találkozó, Budaörsön viszont 3-0-ra nyert a hazai alakulat. Egyébként nem csak Dorogon szerepel volt budaörsi labdarúgó, de fordítva is igaz, hiszen Borsos Vilmos kétszer is volt a Dorog játékosa, most pedig a Budaörs edzéseit látogatja.