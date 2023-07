Július 15-én és 16-án ismét Tatára érkezett a hazai triatlonosok színe-java. A Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület Tata Város Önkormányzatának támogatásával idén is megrendezte az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot, illetve az Old Lake Man Középtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupát.