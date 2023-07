Vasárnap egyébként a középtávon indulók 1900 métert úsznak le az öreg-tóban, miután szintén a volt kajakháznál az Öreg-tóba vetették magukat, majd 90 kilométert bicikliznek Tata és lényegében Nagyigmánd között, több kört is teljesítve. Ezután 9:30-as indulással futnak 21 kilométert az Öreg-tó partján, a limitidő pedig 17:00.

A kerékpárosok vasárnap az alábbi útvonalat járja majd be: Tatán a Kastély tér – Hősök tere – Rákóczi út – Kossuth tér – Kocsi utca- Dózsa György utca – 8136-os út – 13-as útkereszteződéséig, ott fordító és megegyező úton vissza Tatára a 8136-os út és a Kocsi utca kereszteződéséig, ott fordító és ebből még egy kör és vissza a Kastély térre. Ezen a napon az útlezárás várhatóan 9:50-től 15 óráig tart majd a tata.hu információi szerint.

Mint arról korábban beszámoltunk, július 15-én és 16-án a Footour Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület Tata önkormányzatának támogatásával rendezi meg az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot illetve az Old Lake Man Középtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupát. A viadalok, műfajukat tekintve, a közlekedést is befolyásolják, hiszen a kerékpáros szakaszt ismét közúton teljesítik majd a versenyzők, amelyet arra az időre teljesen lezárnak az egyéb forgalom elől.