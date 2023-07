Nagy mezőny érkezett a junior korcsoport idei legfontosabb magyarországi tornájára: öt kontinens 26 országának 367 dzsúdósa lépett tatamira a paksi junior Európa-kupán. Az Ippon Judo Tatabánya SE részéről Szabó Áron a második helyezést szerezte meg a 73 kg-osok között.

Áron a legnépesebb súlycsoportban (67 induló) török, majd moldáv ellenfelét ipponnal, amerikai riválisát pedig vazarival verte. Az elődöntőben kanadai vetélytársát is ipponnal győzte le, a döntőben viszont ugyanígy veszített egy ukrán ellen. A 90 kg-os Miklósvölgyi Dániel egy izlandi cselgáncsozó ellen ipponnal kezdett, majd egy francia és egy moldáv versenyzőtől is kikapott és végül helyezetlenül zárt. Ahogy az egyesület további három indulója, Keller Rebeka (52 kg), Krüpl Georgina (63 kg) és Stopp Patrik (66 kg) is.

– A döntőben Áron egy véleményem szerint ippont érő akcióját állította meg a mérkőzésvezető. Mivel az intések miatt ponthátrányban volt, ki kellett támadnia, az ukrán pedig egy kontra után leszorította. Összességében elégedett vagyok a teljesítményével és tovább készülünk a szeptemberi, hágai korosztályos Európa-bajnokságra. Dani a francia ellen vazari-előnyről kapott ki, a moldávval szemben pedig hiába vezetett intésekkel, taktikai hibát követett el és ismét veszített. Fizikailag rendben van, mentálisan azonban még fejlődnie kell – értékelte versenyzői teljesítményét Csernoviczki Csaba, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetőedzője, aki arra is kitért, hogy a hétvégén Grazban rendeznek újabb Európa-kupát, amelyen előreláthatólag Keller Rebeka, Miklósvölgyi Dániel és Szabó Áron képviseli az egyesületet, illetve a magyar színeket.

A kilenc érmet (öt ezüst és négy bronz) gyűjtő Magyarország nyolcadik lett az éremtáblázaton, az első helyet a kiemelkedően teljesítő (6 arany-, 4 ezüst és 6 bronz) Franciaország szerezte meg Ukrajna és Kanada előtt.