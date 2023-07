Kemma.hu podcast 1 órája

Pöci, akinek minden perce a foci - PODCAST

P. Nagy László, közismert nevén Pöci az, akit Tatabányán mindenki ismer, aki csak egy kicsit jártas a sportban, a labdarúgásban. 1976 óta tatabányai, volt olimpiai válogatott focista, többször a Tatabánya edzője is, most nyugdíjas, de közben meg az utánpótlásért felelős szakmai koordinátor is egyben.

Kemma.hu Kemma.hu

P. Nagy László szerint a Ferencváros csapatának fel kell állnia a feröeri kudarc után, bármilyen nehéz is lesz Fotó: F. P.

Podcastünkben arról is beszélt, hogy miként élte meg a Fradi kupakudarcát, miben hasonlít Szoboszlai Dominik az edzőként a keze alatt dolgozó édesapjához, s hogy szerinte mi várható a tatabányai focistáktól a következő bajnoki idényben. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!