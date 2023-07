A szombati záróünnepséggel véget ért a Mariborban zajló Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF). Ahogyan arról már beszámoltunk, a hétvége sem maradt vármegyei siker nélkül: a TSC-Geotech atlétája, Reichnach Ferenc tanítványa, Szabó Benjámin Márton a fiúk 2000 méteres akadályfutásának döntőjében 5:41,52 perces idővel a harmadik helyet szerezte meg.

A magyar küldöttség remekül szerepelt Szlovéniában: 8 arany-, 5 ezüst- és 10 bronzéremmel a hatodik helyen végzett az éremtáblázaton 49 nemzet versenyében, míg az elnyert érmek számát (23) tekintve ötödik lett. Az éremtáblázat élén Olaszország végzett Németország és Franciaország előtt. Összesen 35 ország sportolói nyertek legalább egy medáliát.

Vármegyénk versenyzői alaposan kitettek magukért a multisport-viadalon: Jackl Vivien, a Tatabányai Vízmű SE úszója a 400 méteres vegyes, majd a 400 méteres gyorsúszást is megnyerte, emellett 200 háton és 800 gyorson is második lett. Sirkóné Kocsis Márta tanítványa ezzel a teljesítménnyel egyébként az EYOF negyedik legeredményesebb sportolója lett! Ugyancsak aranyérmet nyert Rózsahegyi Bori, a TSC-Geotech atlétája (edző: Henyecz László), aki távolugrásban védte meg címét. Az előbb említett Szabó mellett tehát a Tatabányai SC mindkét nemben nyert egy érmet atlétikában. Ez azt is jelenti egyébként, hogy vármegyénk sportolói szerezték a magyar aranyérmek majdnem felét! Az Ippon Judo Tatabánya SE cselgáncsozója, Krüpl Georgina (edző: Csernoviczki Csaba) a 63 kg-osok mezőnyében egy-egy győzelemmel és vereséggel helyezetlenül zárt.

A következő EYOF-ot két év múlva Brnóban rendezik, remélhetőleg hasonló magyar és vármegyei sikerekkel...