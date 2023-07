A Tatabányai Vízmű SE úszója, Jackl Vivien kedden is megmutatta, mit tud a vízben. A hétfői 400 vegyesen szerzett aranyérme után (ami egyébként a magyar küldöttség első aranya is volt), kedden este 400 gyorson és 200 háton is döntős volt. Előbbiben első, utóbbiban második helyezést ért el. 400 méteren 4:12,84-es idővel utasította maga mögé a mezőnyt, a második helyezett angol, Amelie Blocksidge 4:12,95-tel ért be, a harmadik helyett olasz Lucrezia Domina pedig 4:15,58-al.

200 méter háton, nem egész egy órával a második arany után Vivien 2:15,16-os idővel szerezte meg a második helyet a román Aissia Claudia Prisecariu (2:11,73) mögött. Itt a bronz szintén egy olaszé lett: Caterina Stanambrogio 2:16,61-es idővel csípte meg a harmadik helyet.