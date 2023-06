A Déli csoport felsőházának listavezetője, a Császár-Ete II. könnyedén nyert Csémen, és ugyan a második helyezett Bana is legyőzte a Bokodot, gyakorlatilag eldőlt a bajnokság. A Császár-Ete II. és a Bana között ugyanis így megmaradt a három pont különbség, amelyet a Bana az utolsó fordulóban, a két csapat egymás elleni meccsén még ledolgozhat, de pontegyenlőség esetén a jobb gólkülönbség dönt. Mivel a Császár-Ete ebben a tekintetben 70 találattal jobb, a Banának 36 gólos győzelmet kellene aratnia Etén az utolsó körben az aranyérem megszerzéséhez (a 35 gól sem elég, mivel ebben az esetben egyenlő lesz a két csapat gólkülönbsége, de a több rúgott gól még mindig a Császár-Etének kedvezne), ami kevéssé tűnik valószínűnek... A szomszédvári rangdón a Dad sokáig vezetett Szákszenden, de a házigazda a hajrában fordított és végül otthon tartotta a három pontot.

Az alsóházban potyogtak a gólok, hét találatnál egyik pályán sem esett kevesebb. A szomszédvárak összecsapásán a Bársonyos győzött a Bakonyszombathely ellen, a Réde a triplázó Sáhó Bence vezetésével verte az Oroszlányt, míg a Gesztes remek hajrával, az utolsó negyed órában kétgólos hátrányból fordítva nyert Tárkányon.

A csoport góllövőlistáját a Császár-Ete II. ezúttal is eredményes játékosa, Gyüszi Levente vezeti 58 találattal.

Északon matematikailag is eldőlt a bajnoki cím, amelyet a Tardos szerzett meg tokodaltárói sikerével. Bár a tardosiaknak egy pont is elég lett volna a címvédéshez, nem bízták a véletlenre a dolgot és két góllal legyőzték a TABAK-ot. A második helyre fellépő Tatabányai Vasas a szűk negyed óra alatt mesterhármasig jutó Tóth Ádám vezetésével már az első félidőben ötgólos előnyre tett szert a Pilismarót ellen, amellyel a maga részéről le is tudta a mérkőzést, a második játékrészben már nem született újabb gól. Ha a zsinórban kilenc győzelemnél járó, az összes tavaszi meccsét megnyerő Vasas az utolsó fordulóban is győz, vagy legalább ugyanannyi pontot szerez, mint a Dunaalmás, megtartja második helyét. A Naszály a második félidőben négyszer is betaláló Lakatos Sándor irányításával alaposan kitömte a Bajótot, míg a Vértestolna a Süttőt verte simán.

A csoport góllövőlistáját továbbra is a tardosi Kovács Henrik vezeti 43 találattal.

Eurotrade Solar vármegyei III. osztály, Déli csoport, felsőházi rájátszás, 4. forduló

Banai KSK–Bokod FCE 3-1 (2-1)

Bana, vezette: Mann Ádám József (Bezzeg Noémi Mária, Vámosi Benedek).

Bana: Csonka S. (Szabó, 1.) – Brulich (Ruttner, 79.), Póner (Molnár B., 69.), Pankovics (Békási, 58.), Szarvas E., Nyári, Róth, Rácz (Szarvas P., 53.), Csonka B. (Vida, 46.), Ress, Olaj. Technikai vezető: Angyal Roland.

Bokod: Antal Dávid – Steili (Urbán, 46.), Bognár, Lázár (Molnár R., 60.), Erdős (Bucsi, 25., Tamás, 81.), Farkas, Krotki (Cser, 69.), Gruber (Szűcs T., 69.), Neszlinger, Molnár Cs., Antal Dániel.

Gólszerző: Olaj (21.), Póner (35.), Nyári (69.), illetve Bucsi (29.).

Kiállítva: Antal Dániel (Bokod, 68.).

Csémi SE–Császár-Ete II. 1-5 (0-3)

Csém, vezette: Horváth István (Aschenbrenner Richárd, Györe Ferenc Dániel).

Csém: Farkas – Kovássy (Hegyvári, 37.), Mihaliszkó (Balázs, 69.), Keszi, Körmendi, Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Horváth Á. I., Rigó, Tadjer (Lakatos Zs., 62.).

Császár-Ete II.: Manner – Vági, Szeles, Kelemen, Baráth (Simon, 60.), Gyüszi (Cseke, 85.), Szabó M. (Zvér L. I., 76.), Szabó P., Stamler (Vincze, 80.), Szíjj, Tóth H. (Bauer, 73.).

Gólszerző: Gerencsér (54.), illetve Tóth H. (10.), Szeles (31.), Szabó M. (33.), Gyüszi (47.), Szíjj (59.).

Szákszendi SE–Dad SE 3-1 (0-1)

Szákszend, vezette: Perge Viktor (Bokor Benjamin Alex, Kalics Gergő).

Szákszend: Teberi – Klestenitz Á., Szécsi, Biri (Farkas, 84.), Schaffhauzer (Kovács R., 46.), Mezőfi, Kovács T. (Kocsis, 46.), Petrás (Kázmér, 71.), Mester Á., Szabó, Kiss J. (Müller Cs., 71.). Vezetőedző: Kiss László.

Dad: Gerlinger – Gombos, Török, Kerner, Magyarcsik, Becsák, Harasimiak, Mata, Hujber, Csizi, Hastó. Technikai vezető: Purger József.

Gólszerző: Kázmér (73.), Biri (81.), Kocsis (90.), illetve Csizi (33.).

Alsóház, 4. forduló

Bársonyos SK–Bakonyszombathely KSE 5-2 (2-1)

Bársonyos, vezette: Huszka Dániel László (Janovics Ádám, Mészáros Gergő).

Bársonyos: Molnár – Retzer (Kálnai, 18.), Kósa, Vida, Szarvas (Skuba, 58.), Hoffer, Soha (Ősz, 68.), Farkas, Szimler, Holczinger Zs. J., Stamler.

Bakonyszombathely: Dróth – Nebehaj M., Kolompár, Áment, Pék (Klestenitz, 58.), Mészáros I., Borszuk, Flekács (Gyenes, 70.), Mészáros T., Sulák, Tóth S. Technikai vezető: Majoros Gergely.

Gólszerző: Farkas (20.), Szimler (35., 53.), Holczinger Zs. J. (50. - tizenegyesből), Skuba (66.), illetve Kolompár (44.), Mészáros T. (63.).

Réde KSE–Oroszlányi SZE 8-5 (3-1)

Bakonyszombathely, vezette: Somogyi László (Patócs Dorina, Schmidt Lilla Korina).

Réde: Balogh G. P. – Rákóczi, Sáhó, Bálint S., Varga, Horváth M., Bálint Gy. I. (Köbli, 80.), Horváth Z. (Békási, 46.), Buda, Bíró, Vankovics (Takács, 67.).

Oroszlány: Pintarics L. – Nagy J., Nagy L., Kolumbán, Kalucza, Frigur, Moldován, Szekeres, Sztankó A. R., Nagy G.

Gólszerző: Sáhó (10., 25., 64.), Horváth Z. (16. - tizenegyesből), Varga (48., 78.), Horváth M. (79.), Békási (85.), illetve Moldován (42., 59. - tizenegyesből), Szekeres (71., 82.), Kalucza (81.).

Tárkány KSE–Gesztesi 4-5 (1-2)

Tárkány, vezette: Nagygellér Miklós (Török Gergő, Biri Csaba).

Tárkány: Babai – Lakatos, Csonka, Horváth, Nagy K., Balogh, Nagy Cs. (Gyökeres, 22.), Brulich, Répási, Mészáros, Hollósi.

Gesztes: Valakovics Z. (Györök, 46.) – Tóth, Csordás G., Vízkeleti, Eigner (Csordás I., 59.), Szalontai, Hardi, Pillmann R., Vendégh, Ginder, Hajzer (Hernádi, 65.).

Gólszerző: Csonka (35., 75.), Lakatos (54., 70.), illetve Eigner (8., 33.), Csordás I. (78.), Hernádi (84.), Hardi (90.).

Északi csoport, 25. forduló

Naszály SE–Bajóti Szikra SE 9-0 (3-0)

Naszály, vezette: Bankó István (Kovács Zsolt, Pintér Rafael Márk).

Naszály: Simondán – Jószai, Kóródi N. (Bucsek, 52.), Lakatos Zs. (Vas T., 60.), Ecsedi, Nagy G., Glonczi (Vas J., 70.), Kalóczkai (Fekete, 76.), Kóródi B., Seres, Lakatos S. Vezetőedző: Pap Norbert.

Bajót: Mayer – Lakatos I. (Kovács J., 57.), Suki, Egri, Prska, Sárközi, Farkas, Koós, Kovács R. Sz., Papp (Bujka, 38.), Körmendi (Bus, 46.). Vezetőedző: Cauxeiro Carlos Miguel.

Gólszerző: Lakatos Zs. (1.), Kóródi B. (17.), Kalóczkai (33., 54.), Lakatos S. (53., 66. - tizenegyesből, 68., 78.), Nagy G. (85.).

TABAK–Tardosi FC 1-3 (1-2)

Tokodaltáró, vezette: Tomacsek Balázs (Kis Benedek, Fábry Csanád Zsolt).

TABAK: Gárdonyi – Felföldi G., Labancz (Kőrösi, 40.), Zima, Kara L., Kara K., Török, Kara N. (Boldizsár, 85.), Kara G. B., Mátyók (Mohácsi, 70.), Horváth.

Tardos: Kovács M. – Sztanek, Kovács H., Sebestyén, Lipóczky, Pintér, Fekete (Juhász, 46.), Csordás D., Szöllősi, Zhorela, Szileszki. Vezetőedző: Árendás József.

Gólszerző: Felföldi G. (31.), illetve Fekete (8.), Sztanek (26.), Pintér (50.).

Tatabányai Vasas–Pilismarót SC 5-0 (5-0)

Tatabánya, vezette: Berecz Levente (Varga-Nagy János Lehel, Fabi András).

Tatabányai Vasas: Kővári – Németi S. J., Turza (Králl, 82.), Hérics (Szabián,67.), Banicz, Tóth (Vajdai K., 80.), Lakatos, Schaffhauser (Hegedűs, 56.), Farkas D. (Szigetlaki, 46.), Vajdai Sz., Kovács (Pap, 50.). Utánpótlás vezetőedző: Saláta Gábor.

Pilismarót: Vörös (Kabai, 46.) – Kneiszel, Janzó, Eichenvalder K. (Ladányi, 68.), Léb G., Eichenvalder R., Schubauer Z. (Meszes M., 60.), Kiss, Méhes, Léb K., Meszes Gy. (Eichenwalder, 52.).

Gólszerző: Kovács (6.), Tóth (24., 29., 36.), Hérics (44.).

Vértestolnai SC–Süttői SC 4-1 (2-1)

Vértestolna, vezette: Szalay Norbert (Péntek Erik Roland).

Vértestolna: Steiner – Iványi K. (Hartai, 70.), Varga, Oszvári (Bach, 74.), Laczkó (Zhorela, 50.), Tóth I. (András, 46.), Erdős, Goldschmidt (Piff, 86.), Áprili, Pszota (Buzási, 85.), Jánosi. Technikai vezető: Nacsa Péter.

Süttő: Styecz – Eberst R., Tárai G. (Mann, 70.), Vajda, Tóth P. (Bácskai, 70.), Kuthy, Tóth K., Takács, Pató (Jánoska, 70.), Galambosi (Cziván, 75.), Juhász (Petrányi, 46.).

Gólszerző: Varga (6.), Áprili (36., 64.), András (90.), illetve Kuthy (20.).

Szabadnapos: Bar-Nul Szomódi SE, D.M.A.C. Dunaalmás.