Az ugyanitt légpuskában már győztes csapat a verseny első szakaszából biztosan, a harmadik helyen jutott tovább a második körbe. Az első körben még nem kellett kiemelkedő eredmény a továbbjutáshoz, a folytatásban viszont már szükség volt rá, Peklerék pedig ekkor nagyon jól lőttek és 881 körös eredménnyel zártak. Ezzel az ugyanennyit teljesítő cseh csapat mögött a másodikok lettek, így az aranymérkőzésbe jutottak.

A verseny első két körében a csapatok mindhárom tagjának mindhárom testhelyzetben kellett lőnie, a döntőben viszont leosztották a szerepeket. Péni a fekvő, Hammerl a térdelő, a komáromi Erődök Városa Sportlövő Egyesület versenyzője, Pekler pedig az álló részt vállalta. A döntőben egy-egy sorozat után értékelték az eredményeket, a jobb eredményt elérő hármas két pontot kapott, a döntetlen egy-egy pontot jelentett mindkét együttesnek, a győzelemhez pedig legalább 16 pontra volt szükség.

A párharc elején fej fej mellett haladtak a csapatok, 3-1-re a csehek, majd 5-3-ra a magyarok, 7-5-re pedig újra a csehek vezettek. Innentől aztán a magyar trió teljesítménye feljavult és sorra lőtte az erős eredményeket, egészen 13-7-ig elhúzott, majd 13-9 után a következő két sorozatban is jobb volt a cseheknél, így 17-9-es diadalt aratott.

Az Európa Játékokon ez volt a magyar sportlövők negyedik aranyérme, s Pekler Zalán ezek mindegyikéből kivette a részét. A mostani trió már a légpuska csapatversenyben is a legjobb volt, míg Pekler Mészáros Eszterrel a légpuska vegyescsapat számot és az egyéni 50 méteres összetettet is megnyerte. Ez utóbbival ráadásul olimpiai kvótát is szerzett.