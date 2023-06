Érkezésünkkor a Földi Imre Sportcsarnok küzdőtere már be volt rendezve. A különféle sporteszközök a padlón pihenve várták a fiatalokat, akik az ebéd utáni csendespihenő helyett hangos aktivitással futottak bele a délutánba. Szó szerint, ugyanis Nagy Ferenc, a tábor vezetőjének felhívására a gyerekek a küzdőtéren lévő sporteszközökhöz szaladtak, s vették birtokba azokat. Hullahopp, kézilabda, foci mellett a petanque és a röplabda is várta őket.

Hangos zsongás töltötte meg a küzdőtér egyik oldalát, miközben szemben készültek a tatai Rope Skipping Team tehetségei Brenner Ágnes edző irányításával. A bemutatkozás során elhangzott: az egyesület már 17 éve működik Tatán, a szakosztály vezetője Fogel Zsolt. Az ugrókötél szakosztály bemutatóját a tábor résztvevői érdeklődve figyelték. A köteleket ügyesen tekergették, dobálták a zenére ugráló lányok. A bemutató után a fiataloknak volt lehetőségük kipróbálni az ugrókötelezést is.

Nagy Ferenc kérdésünkre elmondta: a mozgásos foglalkozások között a kreativitásukat is kiélhetik a táborlakók, és felejthetetlen élményeket szerezhetnek. Tatabányai 8 és 12 év közötti fiatalok vesznek részt a táborban. Az idén is nagy hangsúlyt kapnak a különböző sportágak, összesen tíz szakosztálynak nyújtottak lehetőséget a bemutatkozásra. A fiatalok fele már korábban is járt a hasonló tematikájú nyári napközis táborban, ám minden évben új sportágakkal ismerkedhetnek meg. Így az idén is sok újdonság várja a fiatalokat. Amerikai futball, birkózás, tánctanítás, úszás, strandolás mellett a piláteszt, az atlétikát, a karatét, sőt a bowlingozást is kipróbálhatják a résztvevők.