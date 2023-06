Több világversenyre is szeretne eljutni

Petra számára nem ismeretlen a versenyek világa, A 2014-es nanjingi ifjúsági olimpián negyedik helyezést ért el magasugrásban. Ám a futószámok teljesen mások, mint a magasugrás, a felkészülés elején tart.

– 2022 októberében még kórházban voltam, műtéteken estem át – idézte fel. – Az a célom a világbajnokságon, hogy tapasztalatot szerezzek, kihozzam magamból a legjobbat, remélem egyéni csúcsokat is sikerül döntenem.

A jövőben szeretne több világversenyre is eljutni. Jövőre pótolnak be egy elmaradt világbajnokságot is, illetve paralimpia is lesz, mindkettőre ki akar jutni. Bár szabadideje nem sok van, a természetben tud igazán kikapcsolni.