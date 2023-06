A felnőtt együttesnél leginkább a tavaszi hajrája hagyott némi kívánni valót maga után. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Tihanyi Péterrel, a csapat szakosztályvezetőjével.

- Milyen elképzelésekkel vágtak neki a szezonnak?

- Titkon mindig a negyedik hely az elképzelés, mert a Győr, az FTC és a Zalaegerszeg nagyon kiemelkedik a mezőnyből. Így idén is a középmezőny elérése tűnt a reálisnak. Szerintem, ezt a célt sikerült teljesíteni, tisztesen helyt álltunk a bajnokságban. Nagyon nagy öröm, hogy bővült a gárdánk. Koródi Anita és Kovács Krisztina csatlakozott a lányokhoz. Kozma Andrea pedig ebben a szezonban visszatért a csapathoz az iker babái születése után, és óriási segítség volt a nekünk mind játéka mind személyisége.

- Mi volt a helyzet az újoncokból álló ifjúságiaknál?

- Náluk nem voltak elvárások. Inkább arra koncentráltunk, hogy szokják meg milyen is élvonalbeli bajnokságban játszani. Nekik ez volt az első idényük, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ami aztán minden elképzelésünket felülmúlta, hogy Lázár Brigittát beválogatták az U18-as válogatott keretbe, és a májusban a horvátországi világbajnokságon már játszott is. Sőt, a leány páros versenyszámban bronzérmesek lettek ferencvárosi társával, ami csodálatos eredmény. Ügyesek, elhivatottak a lányok, és lássuk be, övék a jövő.

- Mekkora különbség volt az őszi és a tavaszi eredményesség között?

- Szerintem, teljesítményben nem volt jelentős eltérés a két szezon között. Ellenben a fiataloknál lehetett azt érzékelni, hogy az év végi országos döntő után, ahol nagyon szépen szerepeltek, még nagyobb odaadással versenyeztek.

- Sokáig mégis úgy tűnt, hogy akár a legjobb négybe is bekerülhet a Tatabánya, ez végül miért nem sikerült?

- Nem vagyunk egyszerű helyzetben. Jó néhány játékosunk több műszakban dolgozik. Ezért nem tud mindig mindenki a mérkőzéseken részt venni. Nehezítette még az évünket, hogy voltak olyan versenyzőink, akik egészségügyi problémákkal küzdöttek. De a jövőre nézve egyértelmű célunk, hogy előrébb kerüljünk a tabellán.

- Sok meccsen a TSC sikere csak nüánszokon múlott, ennek mi volt az oka?

- Ez valóban igaz. Nagyon vártuk, hogy újra a Szuperligában játszhassunk, de lelkileg megélni mégsem volt egyszerű, és azt gondolom, csak egy pici plusz önbizalom hiányzott ezeken az ominózus mérkőzéseken ahhoz, hogy sikeresen vegyünk egy-egy akadályt.

- Hogyan tovább...?

- Továbbra is szeretnénk új tagokat beépíteni az együttesbe. Ez kemény munkával jár, de úgy gondolom készen állnak rá.

- Meddig tart a pihenő, mikor kezdik a 2023-2024-es pontvadászatra a felkészülést?

- Még júniusban megrendezik Nyugat-Magyarország egyéni döntőit, ahol két játékosunk vesz részt, és bízunk benne, hogy az országos fináléig menetelnek. Ezért nagyon nagy leállás nem lesz, maximum 1-2 hét pihenés, és máris készülnek a lányok a következő szezonra. Az edzések folyamatosak, szeptemberben pedig már rajtol is az új bajnokság.

- Várhatók-e változások a társaságnál?

- Igen, de konkrétumokat egyelőre nem tudok közölni. Amint kialakul a végleges állapot, azonnal jelezzük.