Ezzel együtt már csak két forduló van a megyei első osztályból. A legfontosabb kérdésre már választ kaptunk, hiszen a Nyergesújfalu az előző hétvégén hazai közönség előtt ünnepelhetett bajnoki címet. Most a bajnokcsapat Vértessomlóra látogat. A hazaiak még harcban vannak a dobogóért, hiszen a szezon meglepetéscsapata azonos pontszámmal áll, mint a Tata, így kettőjük közül kerül majd ki a bronzérmes. Darabos Gábor csapata már tét nélkül futballozhat, de ettől függetlenül biztosan nyerni akar. Az alapszakaszban mindkét meccset a Nyergesújfalu nyerte, egyszer 4-3-ra, egyszer pedig 5-1-re, így sok gólra most is van esély.

A Vértessomlónál a hétvégén játssza utolsó hazai mérkőzését Kovács Krisztián. A 39 éves védő gyakorlatilag egész futballkarrierjét Somlón játszotta, első igazolása 2003-ban készült el, azóta minden szezonban a Vértessomló alapembere volt. A szezon végén visszavonul. Szintén a harmadik helyért harcol a Tata, ehhez hazai pályán tehet lépéseket Wéber Roland csapata. Az ellenfél az ötödik helyen álló Bábolna lesz. A dobogóért folyó harcot kétcsapatosra redukáltuk, azonban ha a Vértessomló és a Tata is vereséget szenvedne, akkor a Bábolna az utolsó forduló előtt egy ponttal lenne a Vértessomló, Tata duó mögött. A két csapat rögtön az alapszakasz elején találkozott egymással, ahol a Tata 8-0-ra nyert, de a visszavágót a Bábolna 2-1-re behúzta, így ez a találkozó megtippelhetetlen.

Az alsóházben visszavágna a Kecskéd a kupakiesésért az Esztergomnak. A két csapat között négy pont a differencia, így ha az Esztergom nem kap ki, akkor biztosan begyűjti a hetedik helyet, kecskédi siker esetén viszont az utolsó forduló dönt majd erről a pozícióról. A Kecskédnek azonban lefelé is kell tekintgetnie, hiszen vereség esetén az Almásfüzitő beérheti pontszámban a csapatot, már ha nyerni tud a Környe ellen. Az Esztergom és a Kecskéd kétszer találkozott az alapszakaszban, mindkétszer a hazai csapat győzött, és ez nem volt másképp a Megyei Kupában sem, ahol szintén az otthon játszó Esztergom diadalmaskodott 1-0-ra. Most viszont a Kecskéd lesz otthon...

Az Almásfüzitő is hazai pályán szerepel, a sereghajtó Környét fogadja Szalai Gábor csapata. A vendégek számára nagy tét már nincs (bár matematikailag még befoghatják a Vértesszőlőst két győzelemmel), a füzitőieknek is maximum annyi, hogy megelőzhetik a Kecskédet. A piros-fehér csapat egyébként mindkétszer elverte a Környét, most a harmadikra készül. A pocsék formában lévő Vértesszőlős a pontlevonáson átesett Sárisáphoz utazik majd. Fenyvesi László csapata még az Almásfüzitőre lehet veszélyes, de vélhetően a tizedik helyen fog végezni, míg a Vértesszőlős a tizenegyedik lehet. Az eddigi két meccsen mindig a hazai csapat győzött.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 3. forduló

Május 21, vasárnap, 14:30

Koppánymonostor SE-DG Tát SE

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - Készülünk lelkiismeretesen a mérkőzésre, mint hogyha lenne tétje. A szurkolóink megérdemlik. Az egész éves teljesítményünk megérdemli, hogy jól álljunk a maradék két találkozóhoz.

Május 21, vasárnap, 17 óra

Vértessomlói KSK-Nyergesújfalu SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Gratulálunk a Nyergesnak a bajnoki győzelemhez. Mindent elkövetünk azért, hogy az utolsó hazai mérkőzésünkön pontot, pontokat szerezzünk a bajnokcsapat ellen.

Tatai AC-Bábolnai SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Abszolút végjáték jön. Csak magunkra szabad koncentrálnunk. Nem lehet más célunk, mint megnyerni a hátralévő mérkőzéseket és ehhez mindent meg is fogunk tenni! A Bábolna egy jó csapat, és tapasztaltuk már, mire képesek. Ennek megfelelően készülünk a mérkőzésre!

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 3. forduló

Almásfüzitői SC-Környe SE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: - Utolsó hazai mérkőzésünkön szeretnénk három ponttal gazdagodni. Szeretnénk, hogy ha a közönségünk jól szórakozna az utolsó hazai mérkőzésünkön.

Wati-Kecskéd KSK-FC Esztergom

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - A szezon utolsó hazai meccsén, jó időben, sok néző előtt jó játékot és győzelmet várok fiataljainktól!

Sárisápi BSE-Vértesszőlősi SE

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - Utolsó hazai mérkőzésükön szeretnénk jól teljesíteni és a három pontot megszerezni! Nem lesz egyszerű dolgunk, mert pár hete találkoztunk már a hétvégi ellenfelükkel és egy nagyon szoros, izgalmas mérkőzésen sikerült csak diadalmaskodnunk!