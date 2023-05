A negyeddöntőket rendezték szerdán a Megyei Kupában. Az Esztergom és a Kecskéd jól ismeri egymást, hiszen a megyei első osztály alsóházában kapott helyet mindkét csapat, így nagy meglepetést nem tudtak egymást okozni. Ahogy a bajnokságban, úgy itt is kicsi volt a különbség, végül a csereként beállt Ódor Gábor volt a mindent eldöntő, így az Esztergom jutott a négy közé. Nem született meglepetés Etén sem, ahová a Tata látogatott. A két klub között "másfél" osztály a különbség (a Császár-Ete első csapata a másodosztály utolsó helyén álll, míg a második csapata a harmadosztály élén), ami alaposan meg is mutatkozott. A Tata végül kilenc gólt rúgott, de a hazaiak két becsületgólt is szereztek, nem meglepő módon Gyüszi Levente szerezte mindkettőt. A vendégeknél beszállt az 56 éves Valakovics Tibor is, a rutinos kapus nem kapott gólt a pályán töltött húsz percben.

Lesz másodosztályú csapat is a legjobb négyben, hiszen a másodosztály listavezetője, a szinte biztosan feljutó Lábatlan 1-0-ra nyert az első osztály sereghajtója, a szinte biztos kieső Környe ellen. A két klub vélhetően nyártól helyet cserél a bajnokságban, most viszont a legjobb négybe kvalifikálás volt a tét. Az idén igen keveset játszó, de a Zsámbékkal már sikereket elérő Király Zoltán volt az egyetlen gólszerző. A Tát és a Nyergesújfalu a szezonban már háromszor is vívott egymással, és mindháromszor Darabos Gábor csapata nyert. A kupa viszont teljesen más kávéház, a Tát Páldi Patrik duplájával 2-1-re verte a Nyergest, ráadásul úgy, hogy a 60. perctől emberhátrányban szerepelt Szabó Attila csapata.

Megyei Kupa, 3. forduló

FC Esztergom-Wati-Kecskéd KSK 1-0 (0-0)

Esztergom, vezette: Kreitl T. (Linn K., Farkas B.)

Esztergom: Monori - Várszegi B. (Bugjó, 70.), Faragó B., Várszegi D., Faragó M. (Tahon, 70.), Gyebnár (Ódor, 70.), Bokros (Németh, 85.), Sándor, Kopányi, Szlovák (Bogárdi, 63.), Barlangi. Vezetőedző: Spóner József.

Kecskéd: Grósz - Neckernusz, Berki, Fábián, Gyenes (Vadkerti, 72.), Schmidt L., Plotár, Kovács (Greskó, 68.), Tomayer, Schmidt G., Harsányi (Polovicz, 72.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerző: Ódor (75.)

Császár-Ete-Tatai AC 2-9 (0-3)

Ete, vezette: Mann Á. J. (Dávid R., Faragó Gy.)

Császár-Ete: Manner - Vági (Tálos, 82.), Csonka, Orbán, Baráth, Gyüszi (Vincze, 67.), Szabó M. (Beke, 46.), Szabó P. (Cseke, 76.), Stamler (Lázár, 79.), Szíjj, Tóth. Játékos-edző: Gyüszi Levente.

Tata: Szabó T. (Valakovics, 71.) - Felső, Mészáros L. (Dragonya, 46.), Zuggó, Mészáros D. (Suhai, 57.), Martonfi (Koronczi, 57.), Bogár (Szabó A., 71.), Györgykovács (Horváth, 46.), Széles, Máté-Kovács, Hauzer (Kisék, 71.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Gyüszi (54., 57.), illetve Martonfi (20.), Hauzer (38.), Mészáros D. (40., 52.), Zuggó (62., 87.), Máté-Kovács (70.), Koronczi (80.), Felső (89.)

Lábatlani ESE-Környe SE 1-0 (1-0)

Lábatlan, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Kis B.)

Lábatlan: Németh Á. - Ölveczky, Varga, Váli, Nagy (Rozmán, 89.), Király (Mann, 85.), Deme, Galba, Fábián-Nagy, Budaházi, Szenes (Kovács, 77.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Környe: Bódis - Mig, Zelenai (Jónás R., 28.), Stefán, Szerencse, Veres (Varga, 77.), Patyi, Babai (Igaz, 73.), Szabó, Nádudvari D., Jónás J.. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Gólszerző: Király (25.)

DG Tát SE-Nyergesújfalu SE 2-1 (1-1)

Tát, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Lovas G.)

Tát: Koller - Rábl, Sáros, Farkas, Tirpák, Varga, Dékány, Tillman, Iacobut (Budavári, 46.), Zoltai (Szabó, 74.), Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Nyergesújfalu: Borsiczki - Kozák, Fellegi (Molnár Á., 62.), Tóth (Vida, 46.), Farkas, Mann (Hajnal, 62.), Antal, Molnár A., Raffai, Takács (Szoboszlai, 79.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Páldi (11., 52.), illetve Tóth (39.)

Kiállítva: Sáros, Chrompota (mindketten a 60., percben, utóbbi a kispadról)