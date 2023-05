Suhajda Szilárd legújabb tervei szerint oxigénpalack használata nélkül mássza meg a 8848 méteres Mount Everest csúcsát. Szilárd március 23-án indult az expedícióra, amely a Kyocera Everest Expedíció 2023 nevet viseli - számolt be Szilárd Facebook-oldalán. Magyar állampolgárnak ez ilyen módon – „tisztán” – még nem sikerült. Szilárd hosszútávú projektje, a The Big Five sorozatként ismert hegymászó feladata az, hogy elérje Földünk első öt legmagasabb hegycsúcsát, az eddigi stílust követve, „tisztán”, oxigénpalack és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül, környezettudatos sportolóként teljesítve a kihívást.