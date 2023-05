A Déli csoport felsőházában a listavezető Császár-Ete II. játék nélkül gyarapította pontjai számát és továbbra is három egységgel vezet a Csém ellen nagyon simán nyerő Banával szemben. A szomszédvári rangadón a 10 gólig jutó Bokod kiütéses győzelmet aratott a Dad ellen. Két fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy a Csém lesz a bronzérmes, a Szákszend pedig a negyedik helyen végez.

Az alsóházban a Gesztes fordulatos mérkőzésen verte a Rédét, amelynek Szántó Patrik mesterhármasa sem volt elég a pontszerzéshez. A Tárkány Nagy Kevin második félidei duplájával nyert Bársonyoson, míg a Bakonyszombathely a hajrában szerzett gólokkal biztosította be győzelmét az Oroszlány ellen. Az egymás után második meccsét nyerő szombathelyi gárda a szezon során először elmozdult az utolsó helyről, ahová az Oroszlány csúszott vissza.

A csoport góllövőlistáját továbbra is a Császár-Ete II. játékosa, Gyüszi Levente vezeti 57 találattal.

Északon a TABAK a második félidőben fordított Süttőn, míg a Pilismarót már az első félidőben kialakította hatgólos különbséget a Bajót ellen. A kiütéses győzelmet arató maróti csapatban a két Eichenvalder-fivér, Kevin és Róbert is mesterhármast ért el.

A forduló rangadóját Tardoson játszották, ahol a listavezető hazai csapatnak már egy pont is elég lett volna bajnoki címe megvédéséhez a Tatabányai Vasas ellen, amely egyedüli csapatként érheti még utol a tardosiakat. Az izgalmas és gólokban gazdag összecsapást a Vasas nyerte, amely egyrészt még nem vesztett pontot tavasszal, másrészt vesztett pontok tekintetében megerősítette második helyét. Ebben a fordulóban az is eldőlt, hogy a jelenlegi három dobogós osztja el az érmeket egymás között. A Tardosnak veresége ellenére továbbra is egyetlen pont hiányzik a bajnoki cím megszerzéséhez.

A csoport góllövőlistájának élén továbbra is a tardosi Kovács Henrik áll 43 találattal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, felsőházi rájátszás, 3. forduló

Banai KSK–Csémi SE 5-0 (4-0)

Bana, vezette: Kiss Dominik (Kurali Zoltán, Györe Ferenc Dániel).

Bana: Szabó R. – Szarvas P. (Molnár, 78.), Póner (Ruttner, 67.), Pankovics (Békási, 53.), Vida, Szarvas E., Rózsahegyi, Nyári, Róth, Ress, Olaj.

Csém: Farkas – Mihaliszkó (Hegyvári, 75.), Kecskeméti (Soós, 63.), Balázs (Keszi, 77.), Körmendi (Kovássy, 86.), Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Rigó, Horváth. Technikai vezető: Szabó Lajos.

Gólszerző: Pankovics (2.), Póner (21.), Körmendi (36. - öngól), Ress (41.), Kovássy (92. - öngól).

Bokod FCE–Dad SE 10-3 (5-2)

Bokod, vezette: Nagygellér Miklós (Biri Csaba, Tamási Dávid).

Bokod: Antal Dávid – Magasi (Ihász, 68.), Bognár, Lázár (Molnár R., 68.), Kese, Erdős (Urbán, 58.), Farkas, Krotki (Cser, 80.), Neszlinger (Tamás, 80.), Molnár Cs. (Steili, 58.), Antal Dániel (Orosz, 87.).

Dad: Magyar – Gombos, Török, Kerner, Sipos (Horváth, 46.), Gerlinger (Csizi, 66.), Magyarcsik, Csiszár (Harasimiak, 70.), Becsák, Vedrédi, Mata (Hujber, 66.). Technikai vezető: Purger József.

Gólszerző: Krotki (13.), Gombos (15. - öngól), Kese (25.), Farkas (41., 75.), Antal Dániel (44. - tizenegyesből), Neszlinger (48., 69.), Urbán (60., 83.), illetve Magyarcsik (34., 62. - tizenegyesből), Török (39.).

A Császár-Ete II.–Szákszendi SE mérkőzés elmaradt, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Császár-Ete II. kapta.

Alsóházi rájátszás, 3. forduló

Bakonyszombathely KSE–Oroszlányi SZE 5-2 (2-1)

Bakonyszombathely, vezette: Szalay Norbert (Bezzeg Noémi Mária, Marks Bence Timót).

Bakonyszombathely: Kovács Á. – Nebehaj M., Kolompár, Kodai, Pék, Mészáros I., Borszuk (Klestenitz, 73.), Czeglédi (Dróth, 85.), Mészáros T., Sulák, Tóth S. (Gyenes, 83.). Technikai vezető: Majoros Gergely.

Oroszlány: Pintarics L. – Kovács K., Nagy J., Horváth-Karvaj, Kolumbán, Kalucza, Frigur, Horváth (Pintarics P., 46.), Szekeres, Sztankó A. R., Moldován.

Gólszerző: Czeglédi (27.), Tóth S. (40.), Kolompár (52., 83.), Kodai (80.), illetve Sztankó A. R. (38.), Kolumbán (50. - tizenegyesből).

Bársonyos SK–Tárkány KSE 0-2 (0-0)

Bársonyos, vezette: Horváth István (Aschenbrenner Richárd, Vámosi Benedek).

Bársonyos: Holczinger Zs. J. – Retzer, Nokta, Hoffer, Kósa, Skuba (Polgár, 77.), Szimler, Pirik, Jakab, Soha (Kálnai, 65.), Stamler.

Tárkány: Babai – Hollósi, Németh, Gyökeres, Élő, Mészáros, Nagy Cs., Brulich, Czirjak, Nagy K., Balogh.

Gólszerző: Nagy K. (46., 71.).

Gesztesi SE–Réde KSE 4-3 (1-2)

Várgesztes, vezette: Szajkó Árpád Attila (Janovics Ádám).

Gesztes: Valakovics Z. – Tóth, Vízkeleti, Hardi (Hernádi, 65.), Eigner, Szalontai, Valakovics G., Ginder, Pillmann R., Vendégh (Licul-Kucera, 79.), Csordás I. (Csordás G., 46.). Technikai vezető: Pillmann Zoltán.

Réde: Balogh G. P. – Békási, Szántó, Sáhó, Horváth M., Bálint Gy. I., Horváth Z., Kiss, Buda, Balogh D. (Köbli, 33.), Major.

Gólszerző: Eigner (35., 76.), Hardi (46., 50.), illetve Szántó (16., 42., 71.).

Kiállítva: Valakovics G. (70.), Licul-Kucera (90.), illetve Szántó (90.).

Északi csoport, 24. forduló

Pilismarót SC–Bajóti Szikra SE 8-2 (6-0)

Pilismarót, vezette: Baranyai László (Fabi András, Dávid Rita).

Pilismarót: Kabai – Kovács D., Janzó, Eichenvalder K., Országh (Eichenwalder, 63.), Léb G. (Vörös, 48.), Eichenvalder R., Kiss (Fuzik, 48.), Méhes, Léb K. (Ladányi, 63.), Meszes Gy. (Pintér K., 48.). Technikai vezető: Schubauer Zoltán.

Bajót: Mayer – Lakatos, Suki (Muzslai, 46.), Kovács R. Sz., Prska, Kovács J. (Papp, 20.), Farkas, Koós, Bus, Bujka, Körmendi. Vezetőedző: Cauxeiro Carlos Miguel.

Gólszerző: Eichenvalder K. (7., 41., 65.), Eichenvalder R. (14., 32. - egyaránt tizenegyesből, 70.), Országh (39.), Kiss (44.), illetve Janzó (56. - öngól), Prska (80.).

Süttői SC–TABAK 1-2 (1-0)

Süttő, vezette: Bankó István (Varga-Nagy János Lehel).

Süttő: Styecz – Eberst R. (Juhász, 22.), Mezei (Bácskai, 65.), Tárai G., Vajda, Petrányi (Tóth P., 46.), Kuthy (Mann, 88.), Horváth R. (Végh, 76.), Tóth K., Takács (Jánoska, 84.), Pató.

TABAK: Hegedűs – Felföldi G., Zima, Felföldi B., Kara N. (Pápai, 72.), Kara G. B. (Szabó F., 89.), Kara K., Kőrösi (Kara L., 46.), Felföldi Á. K., Horváth G., Török.

Gólszerző: Mezei (13.), illetve Kara L. (51.), Zima (77.).

Tardosi FC–Tatabányai Vasas 4-5 (1-2)

Tardos, vezette: Berecz Levente (Kalics Gergő, Bokor Benjamin Alex).

Tardos: Kovács M. – Sztanek, Szabacsi, Sebestyén, Juhász, Tebele (Bélik, 64.), Mészáros, Pintér, Szöllősi, Magyari, Csordás D.

Tatabányai Vasas: Kővári – Hegedűs (Králl, 66.), Turza, Pap (Szabó T. Gy., 73.), Banicz (Szondy, 90.), Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta (Szabián, 67.), Schaffhauser (Vajdai K., 84.), Farkas D. (Szigetlaki, 58.), Vajdai Sz. Technikai vezető: Györgykovács Zoltán Lajos.

Gólszerző: Csordás D. (42.), Sztanek (46., 89.), Szöllősi (65.), illetve Győrfi-Sánta (7., 23.), Tóth (62., 64.), Vajdai K. (87.).

Szabadnapos: Bar-Nul Szomódi SE, D.M.A.C. Dunaalmás, Naszály SE, Vértestolnai TE.

A 20. fordulóban elmaradt Bar-Nul Szomódi SE–Bajóti Szikra SE mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Szomód kapta.

Az állás:

Déli csoport, felsőház

1. Császár-Ete II. 25 22 1 2 163-25 67

2. Bana 25 21 1 3 91-21 64

3. Csém 25 17 2 6 111-49 53

4. Szákszend 25 14 4 7 81-49 46

5. Bokod 25 11 1 13 70-70 34

6. Dad 25 10 3 12 67-85 33

alsóház

7. Gesztes 25 12 2 11 61-80 38

8. Báronyos 25 10 2 13 55-69 32

9. Tárkány 25 9 2 14 64-67 29

10. Réde 25 6 2 17 52-89 20

11. B.szombathely 25 3 3 19 35-127 12

12. Oroszlány 25 3 1 21 48-167 10

Északi csoport

1. Tardos 16 11 3 2 69-27 36

2. Dunaalmás 17 10 2 5 48-40 32

3. Tatabányai Vasas 16 9 3 4 43-29 30

4. Szomód 17 7 3 7 37-34 24

5. Pilismarót* 16 7 3 6 49-40 23

6. TABAK 16 7 2 7 26-42 23

7. Naszály 16 5 5 6 46-36 20

8. Süttő 16 5 - 11 20-38 25

9. Bajót* 16 4 2 10 31-57 13

10. Vértestolna 16 4 1 11 25-51 13

11. Szárliget kizárva

12. Bajna kizárva

13. Annavölgy kizárva

* 1 pont levonva