Kihirdették az április 17. és 23. közötti zágrábi Európa-bajnokságra utazó 23 fős magyar birkózó-válogatott névsorát. A nőknél először lép magyar válogatott mezben a szőnyegre az oroszként háromszoros Eb-győztes Orsós Sztálvira. Hat nő, nyolc szabad- és kilenc kötöttfogású birkózó képviseli majd a magyar színeket.

Ott van a szabadfogású keretben a címvédő, kétszeres vb-bronzérmes, olimpiai ötödik Muszukajev Iszmail. A kötöttfogásúaknál is szerepel egy címvédő, a 72 kilogrammos Fritsch Róbert. 67 kilóban a tavalyi Eb-2. Váncza István sérülés miatt hiányzik majd. 60, 87 és 97 kilóban is válogató döntött a résztvevő személyéről Torba Erik, Takács István és a két súlycsoportot ugró Lévai Tamás javára. A szabadfogásúak között megtaláljuk a Tatabányai SC sportolóját, Kuramagomedov Muradot is, aki 74 kg-os súllyal bír.