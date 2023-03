Nehéz körülmények várták a csapatokat a ciprusi Ethnikosz Achnas stadionjában kedden, a viharos erejű szél mellett a pálya talaja sem kedvezett a gyors játéknak. Az első félidőben a ciprusiakat támogatta a szél, és a házigazda csapat ki is használta ezt az előnyt: a 3. percben egy labdaeladásunkat követően Gavriel lőtt a léc alá (1-0). A folytatásban is a ciprusiak akarata érvényesült a pályán, és a 37. percben újabb gólt szereztek, ezúttal is egy eladott labdára csaptak le, Savva pedig élt a váratlan lehetőséggel (2-0). Még a szünet előtt sikerült szépítenünk, Baráth Péter harcosan tört kapura a jobbösszekötő helyén, az alapvonal közeléből középre adott, Horváth Krisztofer érkezett és a bal alsó sarokba lőtt (2-1).

A második félidő gyökeres fordulatot hozott a játék képében: ekkor már a mieinket támogatta a szél, de nemcsak emiatt javult fel a teljesíményünk. Bátran, agresszíven futballoztunk, már a kapujuk előtt letámadtuk a hazaiakat, és a labdaszerzésekből egymás után alakítottuk ki a helyzeteket. Az 52. percben Baráth Péter, az 56. percben Horváth Krisztofer, az 59. percben egy nagyszerű támadás végén Kovács Mátyás volt eredményes. Kétgólos vezetésnél sem álltunk visszább, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, kapufát lőttünk, majd a 82. percben beállítottuk a 2-5-ös végeredményt: egy jobb oldali szabadrúgás után Kerezsi Zalán a kapunak háttal állva, ollózó mozdulattal húzta a hálóba a labdát. A magyar válogatott a második félidei játéka alapján akár még nagyobb különbséggel is megnyerhette volna a találkozót.

– Felemás érzéseim vannak, mert az első félidőben nem játszottunk jól, rossz helyekre passzoltuk a labdákat, sok hibát vétettünk és két gólt ajándékoztunk a hazaiaknak – értékelt a mérkőzés után Gera Zoltán. – Voltak azért lehetőségeink, lélektanilag fontos volt, hogy a szünet előtt sikerült szépítenünk. A második játékrészben teljesen más mentalitással álltunk bele a mérkőzésbe, ekkor már jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, szép gólokat szerezve fordítottuk meg és nyertük meg a mérkőzést. Ebben a periódusban gördülékeny volt a támadójátékunk, a helyzeteink alapján akár még több gólt is szerezhettünk volna. Hasznos edzőtáboron vagyunk túl, sok új játékost próbáltunk ki, és mindannyian bizonyították, hogy számíthatunk rájuk a későbbiekben. A szeptemberi tétmérkőzésekig még két felkészülési mérkőzés vár ránk, ezeken tovább dolgozunk a hibáink kijavításán és természetesen a csapatjátékban is igyekszünk tovább fejlődni.

U21-es válogatottunk júniusban előbb Szlovákiában lép pályára felkészülési mérkőzésen, majd az izlandiakat fogadja.