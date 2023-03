Eurotrade Megyei I. osztály, 16. forduló

Környe SE–Tatai AC 1-5 (0-2)

Oroszlány, vezette: Kurali Z. (Hegedüs P., Fekete B.).

Környe: Bódis – Kerék, Jónás, Stefán, Patyi, Babai (Varga, 58.), Szabó, Veres, Bándi, Nádudvari D., Nádudvari Á. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Tata: Szabó T. – Felső, Zuggó, Lázár, Mészáros, Bogár, Kiprich (Galambos, 72.), Visnyovszki (Dragonya, 63.), Széles (Méhész, 72.), Kisék (Suhai, 72.), Martonfi (Koronczi, 56.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Varga (89.), illetve Martonfi (18.), Kiprich (35.), Felső (48.), Kisék (53.), Mészáros (71.).

Jók: Varga, illetve Visnyovszki, Felső.

Zelenai Erik: – Nagyon könnyű gólokat adtunk a mezőnyfölényben játszó ellenfelünknek. Kicsit csalódott vagyok, de tanulunk a hibákból. Gratulálok a Tatának!

Wéber Roland: – Gyenge színvonalú meccset játszottunk! Sajnos nem tudtunk felpörögni megfelelően, sok hibával és pontatlanul játszottunk. Ami pozitívumot ki tudok emelni, hogy nyertünk! Ennél sokkal több kell a csapattól.

Koppánymonostori SE–Bábolnai SE 0-0

Koppánymonostor, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Lovas G.).

Koppánymonostor: Giber – Hegedüs (Gelencsér, 76.), Valkó M., Schiller, Jóna, Dávid, Dombi (Kalla, 56.), Simonka, Valkó G., Fodor (Rába, 61.), Korcsok (Egyed, 40.). Vezetőedző: Vigh László.

Bábolna: Szabó B. – Karvaj, Soha, Czeglédi, Szendi, Végh (Varga, 78.), Szabó Á., Németh, Hajnal K., Lanzendorfen, Hajnal P. (Takács B., 90.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Jók: senki, illetve mindenki.

Vigh László: – Sajnos van ilyen mérkőzés, amikor hiába dominálunk, nem tudunk nyerni. Ellenfelünk nem akart focizni, mi pedig folyamatosan rossz döntést hoztunk elöl. Ez is egy tanulság, de dolgozunk rajta, hogy ki tudjuk javítani.

Józsa Péter: – Nagyon lelkesen és fegyelmezetten játszottunk. A védekezésre kellett koncentrálnunk, a támadásra nem nagyon maradt energiánk, de ez egy pontra elég volt, amihez gratulálok a csapatomnak.

Vértessomlói KSK–Almásfüzitői SC 0-2 (0-1)

Vértessomló, vezette: Hegedüs R. (Marosi M., Kun P. A.).

Vértessomló: Ámorth – Tóth, Éliás, Erdei (Murányi, 82.), Koller, Pető, Batin, Kovács K., Kovács S., Balogh, Petőcz (Igó, 60.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Almásfüzitő: Németh T. D. – Szűcs, Kuzma, Bozori (Bombicz, 46.), Sárközi, Farkas, Maksimchuk, Kottra (Egri, 87.), Galambos (Berlik, 72.), Soós, Kiss (Németh, 64.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Szűcs (9.), Kottra (80.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Nagy Géza: – Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgunk gólt… Megérdemelten nyert a Füzitő.

Gulyás Tamás: – Küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, ahol folyamatos játék nem alakult ki, mi jöttünk ki belőle jobban. Gratulálok a csapatomnak, mert nagyot küzdött.

Vértesszőlősi SE–DG Tát SE 3-1 (1-1)

Vértesszőlős, vezette: Linn K. (Farkas B., Mihályi M.).

Vértesszőlős: Kovács B. – Horváth, Müller (Németh, 65.), Wágner, Szőke (Magyarics, 89.), Dombai, Keleti, Bencsik (Ganyi, 90.), Nagy, Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Tát: Koller – Rábl, Sáros, Varga (Szalai, 79.), Dékány, Putnoki, Jámbor, Szabó, Zoltai (Budavári, 46.), Páldi, Kovács. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Szőke (14., 82.), Dombai (88.), illetve Rábl (22.).

Kiállítva: Koller (35., Tát).

Jók: mindenki, illetve Dékány, Páldi, Rábl.

Tokaji Zsolt: – Értékes és fontos három pontot szereztünk, ami talán erőt és hitet ad a folytatást illetően.

Szabó Attila: – Sajnos a héten csapatedzést nem tudtunk eszközölni, mivel velem együtt beteg volt a csapat nagy része, és több játékos vasárnapra sem épült fel. Ma két mezőnyjátékost is kipróbálhattam a kapuban. Viccet félretéve, nagyon szerencsétlen helyzetben vagyunk, ez a mai mérkőzés erre a hetünkre feltette az i-re a pontot. Kapuskiállítás, két bedobás utáni kapott gól... Viszont akik hadra foghatóak voltak, előttük le a kalappal, kilenc mezőnyjátékossal is helyzeteket dolgoztunk ki.

Nyergesújfalu SE–Wati-Kecskéd KSK 1-0 (0-0)

Nyergesújfalu, vezette: Katona B. M. (Kurali Z., Jurák F.).

Nyergesújfalu: Erős – Hajnal (Fellegi, 87.), Tóth, Manga M. (Raffai, 56.), Manga Zs. (Takács, 78.), Molnár A. (Kozák, 41.), Mann, Balogh (Vass, 70.), Antal, Farkas, Szoboszlai. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Kecskéd: Véber – Neckernusz (Polovicz, 69.), Fábián (Gyenes, 81.), Vadkerti (Schmidt G., 75.), Schmidt L., Plotár (Nagy, 81.), Czékmány (Harsányi, 75.), Kovács, Berki, Tomayer, Dikasz. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerző: Szoboszlai (65.).

Jók: Erős, Szoboszlai, Farkas, illetve mindenki.

Darabos Gábor: – Múlt héten mi kaptuk, most mi rúgtuk a győztes gólt! Talán ennyi a differencia, amikor kapus áll a kapuban, és nem mezőnyjátékos…

Linczmaier László: – Büszke és csalódott vagyok! A csapat nagyon jó meccset játszott a remek egyéni képességekkel rendelkező Nyergessel, jó volt a hozzáállás és a játék is. Csalódott pedig azért, mert így sem szereztünk pontot. Volt helyzetünk nekünk is bőven, de nem használtunk ki egyet sem, ellenfelünk pedig egy szöglet után betalált, így a befektetett munkánk nem hozta meg a gyümölcsét.

FC Esztergom–Sárisápi BSE 0-0

Esztergom, vezette: Kreitl T. (Áy J. H., Balázs P.).

Esztergom: Órai – Besey, Faragó B., Várszegi D. (Krausz, 86.), Faragó M., Molnár (Bokros, 67.), Pásztor, Sándor, Ribár, Ódor (Szlovák, 71.), Kopányi (Várszegi B., 90.). Vezetőedző: Spóner József.

Sárisáp: Sándor – Cserven, Papp, Fekete, Marczinkó (Janetka, 68.), Válent, Farkas (Manger, 68.), Karcagi, Yousif, Guzsik, Bojtor (Berkeszi, 68.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Jók: Órai, Kopányi, Pásztor, Faragó B., Molnár, Besey, illetve Karcagi.

Spóner József: – Egy nagyon küzdelmes, „egygólos” mérkőzés 0-0-s döntetlenbe fulladt. A támadójátékunkból csak a gól hiányzott.

Fenyvesi László: – A pálya talaja nem volt ideális, nehéz volt rajta játszani! Hajtós, kemény mérkőzés volt, ahol összességében igazságos eredmény született!