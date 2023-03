A listavezető, zsinórban hetedik győzelmét arató Lábatlan gól nélküli első félidőt követően kerekedett a Kisbér fölé, míg a második helyezett Mocsa háromszor szerzett vezetést Piliscséven, a harmadik vendéggólra pedig már nem volt válaszuk a hazaiaknak. Lezárta hatmeccses vereségszériáját a Bakonysárkány, mégpedig nem is akárhogyan: a sárkányiak öt góllal intézték el a Nagyigmándot és ezzel vissza is tértek a dobogó legalsó fokára. A negyed óra után már két góllal vezető Csolnok simán verte a Gyermelyt, míg a Baj óriási verést mért a Császár-Etére: a házigazda 11-et rúgott a sereghajtónak, amiből ötöt a cserejátékosok szereztek. Nagyon komolyan gondolja a bennmaradást a Dunaszentmiklós, amely pazar formában lévő támadói, az egyaránt triplázó Purgel Zoltán és Schmidt Norbert vezetésével kiütötte az egyre nagyobb bajba kerülő, egymás után harmadszor veszítő Ácsot. A góllövőlista élén továbbra is a zsámbéki Sugár Soma áll 20 találattal.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 19. forduló

Baj KSE–Császár-Ete 11-0 (4-0)

Baj, vezette: Mihályi Máté (Fekete Benedek).

Baj: Jurassa – Bárányos (Czeglédi, 68.), Beigelbeck (Pálinkás, 62.), Sebestyén, Lounes, Varga A., Veres, Németh Á., Számvéber (Kutak, 50.), Kuzma (Hocza, 46.), Járóka (Somogyi, 72.). Technikai vezető: Németh Beáta.

Császár-Ete: Wolf A. – Szabó M., Falusi, Orban, Simon, Bagócsi, Pinzariu, Varga D. B., László, Vincze, Horváth.

Gólszerző: Varga A. (4.), Sebestyén (17. - tizenegyesből), Horváth (19. - öngól), Lounes (26.), Hocza (51.), Bárányos (54., 61.), Czeglédi (77.), Somogyi (82., 89.), Kutak (85.).

Bakonysárkányi SE–Nagyigmándi KSK 6-1 (3-1)

Bakonysárkány, vezette: Udvardi Krisztián (Janovics Ádám).

Bakonysárkány: Wolf – Büki, Pirsli (Fischer, 60.), Lakatos, Fülöp, Nagy L. (Bögös, 72.), Kokas, Horváth M., Geczinger, Wohl (Tóth, 62.), Koncz (Ritter, 46.).

Nagyigmánd: Ujszászi – Németh B., Szántó (Kovács K., 72.), Szalai Á. (Takács, 85.), Patócs, Horváth I., Varga (Nádolszky, 55., Buzás, 72.), Müller, Zvér, Turi, Krizsán. Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Gólszerző: Büki (10., 26.), Pirsli (12.), Horváth M. (60., 89.), Wolf (83.), illetve Krizsán (40.).

Csolnoki SZSE–Gyermely 3-0 (2-0)

Csolnok, vezette: Áy János Hunor (Balázs Patrik, Kovács Zsolt).

Csolnok: Merész (Helmajer, 82.) – Gause P., Binder, Végh, Tarkövi (Kalster, 70.), Bauer R., Putnoki (Farnadi, 60.), Seregi, Kovács B. (Rendes, 66.), Gause B., Pázmándi (Janosek, 46.). Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gyermely: Fülöp – Kovács K., Ligeti, Genszki, Rácz, Kovács A., Gecse, Balázs A., Stréhli N., Soós (Lévai, 60.), Tóth. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Gólszerző: Putnoki (8., 54.), Binder (15.).

Dunaszentmiklósi SE–Ácsi Kinizsi SC 6-0 (3-0)

Dunaszentmiklós, vezette: Mann Ádám József (Kiss Csaba).

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Búzer, Schmidt M., Dácher (Szontágh, 56.), Purgel (Lőrincz, 68.), Schmidt N., Schmidt D. Z., Szili, Janetka (Schmidt Sz., 46.), Tóth L., Boros (Fekete Á., 78.). Technikai vezető: Nágel Imre.

Ács: Kurica (Kádár, 10.) – Méri, Mándoki, Fekete R., Kohár, Mayer, Lakatos, Lami, Vizkelety, Kovács, Molnár. Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Gólszerző: Purgel (7., 9., 61.), Schmidt N. (36., 59., 72.).

Piliscsévi SE–Mocsa KSE 2-3 (2-2)

Piliscsév, vezette: Lovas Gábor (Fabi András).

Piliscsév: Csukrán (Bartl, 78.) – Simon (Halmos, 69.), Tömör, Kovács P., Mesterházi II. Csaba, Kovács B., Koller, Kucsera T., Belovai, Szabó V., Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Mocsa: Kovács M. – Pokk, Rácz R., Jordán, Enyedi, Csizmadia R. (Varga, 90.), Kántor, Kerekes, Czifra, Prógli (Szabó J., 46.), Mesterházi M. Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Kovács B. (17.), Kucsera T. (38. - tizenegyesből), illetve Prógli (13.), Kerekes (18.), Csizmadia R. (57.).

Kisbéri SSE–Lábatlani ESE 1-3 (0-0)

Kisbér, vezette: Németh Richárd (Dávid Rita, Horváth István).

Kisbér: Porcelán – Spohn, Takács K., Szappanos, Vass, Horváth D., Rostás, Farkas (Kutyfalvi, 23., Merkl, 52.), Nyári Z., Paulovics, Szántó. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Lábatlan: Török Dominik – Ölveczky (Kovács, 67.), Varga M., Galba, Janusz (Mann, 52.), Váli (Teiter, 87.), Deme (Barnóczki, 82.), Fábián-Nagy, Török Dávid, Szenes, Budaházi. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerző: Merkl (55.), illetve Varga M. (50.), Török Dávid (62.), Kovács (82.).

Kiállítva: Horváth D. (Kisbér, 83.).

A február 18-án lejátszott Zsámbéki SK II.–Ászár KSE (4-1) mérkőzésről már beszámoltunk.

Szabadnapos: Tokod SE.