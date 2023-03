A hétvégén Tatabányán rendezték az idei első területi minősítő versenyt, amely magas színvonalon zajlott. A viadal iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen még Fejér, Győr-Moson-Sopron és Somogy vármegyéből is érkeztek sportolók a kisbéri, oroszlányi, tatabányai és tatai súlyemelők mellett. Az Oroszlányi VSK-ból négy fiatal vett részt kölyök korcsoport küzdelmeiben, akik a rangos sportrendezvényen sok szép eredményt értek el.

Németh Rudolf a 10 évesek között az érem mellett megkapta élete első különdíját is. Végh Koppány a maximális 90 pontot teljesítette a serdülők között élete első versenyén, ahol a teljes 73 kilós mezőnyt maga mögé utasította. Zolnai Rajmund a 45 kilogrammosok között harmadik helyezést ért el, az ifjúságiaknál pedig Zolnai Lénárd győzött. Ez alkalommal nem volt cél az országos csúcs megdöntése, de az oroszlányi tehetség így is győzni tudott és elhozta a különdíjat is.

– Megjegyzem, Lénárdnak ez volt idén az ötödik versenye, a betegsége, majd lábadozás és a fáradtság után is szépen helyt állt – szólt elismeréssel tanítványáról Bagócs János, az OVSK edzője. – Örülök a fiataljaim eredményeinek és gratulálok nekik. Köszönet a szülőknek, az iskoláknak, valamint a nevelőotthonoknak a támogatásért. Legközelebb áprilisban, Tégláson lesz kiemelt viadal – tudtuk meg Bagócs Jánostól.