A székelyudvarhelyi születésű 41 éves egykori balátlövő pályafutása során megfordult Szegeden, Makón. Veszprémben és Tatabányán, valamint légióskodott a német Lemgónál és a lengyel Wisla Plocknál is. A kétszeres Magyar Kupa-győztes, háromszoros magyar bajnok, a Kupagyőztesek Európa-kupájában és az EHF-kupában is aranyérmet szerző Ilyés válogatott színekben a 2004-es athéni és a 2012-es londoni olimpián is negyedik helyig jutott a nemzeti csapattal.

A Magyar Arany Érdemkereszttel 2012-ben kitüntetett kézilabdázó 2021-ben, Tatabányáról vonult vissza, azóta a csapat klubmenedzsereként és a Magyar Kézilabda-szövetségben a határon túli magyar kézilabdáért felelős elnöki megbízottként dolgozik, illetve az Együtt növünk fel! alapítvány kuratóriumi elnökeként tevékenykedik.