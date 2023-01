A Tatabánya felnőtt női csapatának vezetőedzője, Zantleitner Krisztina nyugodtan elmondhatja, hogy a felnőtt bajnokság elkezdése miatt már a serdülő és ifi korú pólósainak többsége is vízbe szállt.

Mindenesetre azt érdemes kiemelni, hogy a gyermek, serdülő és ifjúsági országos pontvadászat két csoportban – keleti és nyugati – zajlik. A tatabányai ifigárda bajnokságában vezeti a csoportját, a serdülő és a gyermekegyüttes pedig jelenleg harmadik.

– Az ifjúságiak nagyon szépen helytállnak, hiszen még veretlenek – emelte ki Zantleitner Krisztina. – Ez a társaság tavaly a dobogón végzett, idén is ez a célunk az ifiben. Úgy gondolom, az eredményeik alapján ennek reális esélye van.

A szakvezető szólt arról is, hogy némiképp meglepő lehet, hogy a tatabányai női vízilabda-utánpótlás eljutott ideáig. Ezek a sikerek egyértelműen egy hosszú távú (nyolc éves), szisztematikus munka gyümölcsei.

– Az utánpótlás-nevelésben egyre komolyabb pozíciót foglal el a tatabányai vízipóló – hangsúlyozta a vezetőedző. – A csapatok létszáma rendben van, mivel egyre népszerűbb a lányok körében ez a sportág, ennek ellenére szívesen látjuk a 10-12 éves fiatalok jelentkezését. A serdülőcsapatunk is eredményes, pedig gyermekkorú kapussal állunk ki a meccseinkre, ami azt jelenti, hogy a mi hálóőrünk két évvel fiatalabb a többieknél. De a felnőtt gárda mellett itt pólózik két korosztályos válogatottunk, Sóti Lili és Zantleitner Helga, akik már világversenyen is öregbítették a tatabányai női vízilabda hírnevét. Ebben a korosztályban is lehetőségünk nyílhat arra, hogy a legjobb négy között szerepelhessünk.

A gyerekcsapat már hektikusabban szerepel, de ez talán érthető is, hiszen 12-13 éves ifjú hölgyekről beszélünk, akik, ha szorgalmasabbak lennének, még jobban szerepelhetnének. De ez az a korcsoport, ahol sok minden, köztük a sportághoz történő elköteleződés is eldőlhet.

Mindenesetre február közepén meglátjuk, milyen irányban indulnak el a tatabányai korcsoportos együttesek a tabellán…