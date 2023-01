Köztük van a Nógrád megyéből származó, később a Tatabányai Bányásznál is megforduló Menczel Iván, aki a Vasas játékosakét játszott a Fekete Gyöngyszem ellen 1968-ban, Chilében. Ahogy a Nool is ír róla, a karancsaljai születésű labdarúgó azon a bizonyos Vasas–Santos mérkőzésen nehezen boldogult a világ legjobbjával.

De ki is volt Menczel Iván? 12 évesen már a megye legnagyobb egyesületénél, az SBTC színeiben rúgta a labdát. 17 se volt, amikor már az NB I.-es felnőtt csapatban is bemutatkozott. Négy éven keresztül viselte a fekete-fehér mezt. Ezt követően vezetett az útja Tatabányára. 1964-ben és 1966-ban bajnoki harmadik helyet szerzett csapatával – utóbbit a legendás Hidegkuti Nándor edzősködése alatt –, de itt már a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott.