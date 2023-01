Az egyetlen Komárom-Esztergom megyei születésű labdarúgó, aki pályára lépett a közelmúltban elhunyt brazil futballfenomén, Pelé ellen, a mára már (méltatlanul) elfeledett Dacsev Miklós volt. Dacsev 1929. október 17-én született Dorogon, az 1949-50-es szezonban mutatkozott be az NB I.-be akkor visszajutó Dorogi Tárna csapatában.

A következő szezonra kölcsönvette őt az akkor éppen ÉDOSZ néven futó Ferencváros, majd visszatért Dorogra. A tehetséges középhátvéd oszlopos tagja volt a Bányász-válogatottnak és a B-válogatottban is játszott, ami a magyar futball akkori erejét tekintve elismerésre méltó teljesítmény volt. Dorogon közel száz első osztályú bajnoki meccset játszott, majd az 1956-os forradalom leverését követően Belgiumba emigrált, ahol az akkor Európa egyik legjobb csapatának számító Anderlecht labdarúgója lett.

Klubja 1960. május 28-án játszott barátságos mérkőzést Brüsszelben az európai túrán járó Santosszal és szenvedett 6-0-s vereséget. Dacsev is játszott a találkozón, amelyen Pelé két gólt szerzett. A dorogi labdarúgó 1962 és 1965 között a holland Utrecht játékosa volt, 1977. március 6-án hunyt el a Kanári-szigeteken.

Több olyan labdarúgó is pályára lépett a „Király” ellen, akik ugyan nem Komárom-Esztergom megyéből származnak, de a Pelé elleni mérkőzés előtt vagy után játszottak megyei csapatban.

Minden idők egyik legkiválóbb balszélsője, a kaposvári születésű Czibor Zoltán (1929-1997) 1942 és 1948 között játszott Komáromban, majd 1959. június 28-án már a Barcelona labdarúgójaként léphetett pályára a Santos ellen. Az akkor is európai túrán szereplő brazil sztárcsapat 5-1-re győzött a Camp Nouban megrendezett mérkőzésen, Pelé kétszer volt eredményes. Czibor, ahogy az a spanyol klub honlapján olvasható, 73 percet töltött a pályán.

Az akkoriban a világ legszűkebb elitjéhez tartozó Vasas 1968 januárjában Chilében vett részt nemzetközi tornán, ahol 4-0-ra kapott ki a Santostól (Pelé szerezte csapata második gólját). A Vasasban pályára lépett a budapesti születésű védő, Makray Balázs (1943) és a karancsaljai középpályás, Menczel Iván (1941-2011) is.

Mindketten abban az évben csatlakoztak a Vasashoz, azt megelőzően előbbi Dorogon, utóbbi Tatabányán futballozott. Az említett mérkőzésen az a Korsós István (1941-1996) is pályára lépett csereként, aki egy évvel korábban két góljával kétgólos félidei hátrány után 2-2-re mentette a Santos elleni összecsapást az ugyancsak Santiago de Chilében rendezett találkozón (ott is Pelé szerezte a Santos második gólját).

Akkor a Vasas megnyerte a rangos, hat csapat részételével rendezett nemzetközi viadalt (a Santos második lett), 1968-ban pedig negyedik lett a nyolcas mezőnyben (ezúttal a Santos győzött). Az egyébként budapesti Korsós 1973-tól 1977-ig Bábolnán, majd 1979-ig Komáromban futballozott.

1968. november 6-án a brazil válogatott a Világválogatottat fogadta Rio de Janeiróban, a Maracana-stadionban az 1958-as világbajnoki címe tizedik évfordulója alkalmából rendezett gálameccsen. A Világválogatottban négy magyar labdarúgó is helyet kapott, köztük (kezdőként) a 37-szeres válogatott, apatini születésű (1943) Szűcs Lajos is, aki 1963-től 1966-ig Dorogon játszott. A 110 ezer néző előtt lejátszott mérkőzést 2-1-re nyerte Brazília.

Az 1966-os vb keretében mindezek mellett két Bányász-játékos, Gelei József és Szepesi Gusztáv is pályára lépett a brazilok ellen. Azt a meccset Pelé sajnos egy sérülés miatt kihagyta. Egy másik közelmúltban elhunyt ikon, akiről podcastünkben is megemlékeztünk, azonban gólt is lőtt a braziloknak: ő volt Mészöly Kálmán.