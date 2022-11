Három ponton belül volt a fordulót megelőzően a Tát és az Esztergom, most egymás ellen futballoztak. A sok sebből vérző Tát hazai közönsége előtt motiváltan, alázatosan futballozott a kissé tompa Esztergom ellen, így nem is fért kétség a hazaiak győzelméhez. A Tát ezzel a sikerrel beérte pontszámban az Esztergomot, és meg is előzte a tabellán. A Bábolna egy nagyon nehéz mérkőzésre készült a tabella utolsó régiójában szerénykedő Sárisáp ellen, és ez be is bizonyosodott. Végérvényesen csak a meccs végén dőlt el a párharc, addig benne volt az egalizálás lehetősége a levegőben, de Józsa Péter csapata végül nagyon értékes három pontot tartott otthon a Sárisáp ellen.

Szomszédvári rangadó volt Vértesszőlősön, ahová a pocsék formában lévő Tata utazott. Persze Kiprich József csapata sem volt kirobbanó formában, de az első félidőben tartotta a lépést a Tatával. Az 1-1-es első félidő után a Tata felszívta magát, és végül hazavitte mindhárom pontot, ami nagyon kellett Wéber Roland csapatának. Almásfüzitőn is pikáns volt a hangulat a Környe elleni mérkőzésen. Gólokból hat, kiállításokból három volt, előbbiből az Almásfüzitő, utóbbiból a Környe gyűjtött többet, így a sorozatban harmadik meccsét veretlenül megvívó hazai csapat már a nyolcadik a tabellán, a Környe pedig továbbra is sereghajtó.