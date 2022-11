Komoly edzés kell a versenyzéshez

Ahhoz, hogy valaki lovasíjász lehessen, minimum egyéves tanulás, felkészülés szükséges.

– Ha már legalább fél éve jár edzésekre, el kell mennie egy központi felvételire, ahol mind mentálisan, mind erőnlétileg is bizonyítania kell. Ha ez sikerült, akkor készülhet a központi alapvizsgákra, amelyek tavasszal és ősszel vannak. Ha ezen is sikeresen teljesít, elkezdhet készülni a versenyekre – magyarázta Csaba. Kassai Lajos az 1980-as évek végén kezdte kidolgozni a lovasíjászatsport szabályrendszerét, majd 1994-ben megszervezte az első lovasíjászversenyt, amivel megteremtette a modern kori lovasíjászatot, 2011 óta pedig már egyetemen is tanítják. 2013-ban a Kassai-féle lovasíjászmódszer elnyerte a Hungarikum címet is.