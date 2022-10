A női felnőtt bajnokságban a 4+1-es mezőnyben a 4. fordulónál tartunk. Legutóbb a Környe orbitális vereséget mért a Szákszendre, hiszen 30-0 lett a végeredmény. Majtán Luca tíz, Schlapak Brigitta hét gólt szerzett az összecsapáson. A Fortuna SE ugyan gyorsan kétgólos hátrányba került a Kecskéd ellen, ám végül 6-4-re győzött. A tabellát a háromból hármat nyerő Környe vezeti, 41 lőtt és mindössze 3 kapott góllal. A Fortuna SE a második, a dobogóra jelenleg még a Kecskéd fér oda. Az U18-as korosztályban a Tatai AC 8-0-ra győzött a Bakonyszombathely ellen. A hazai sikerek sorát a Kisbér is folytatta, 3-0-ra nyert a Bakonysárkány ellen, a Fortuna pedig a Zsámbékot verte otthon 2-1-re. A listavezető Almásfüzitő nem lépett pályára, de így is ötből öt győzelemmel vezeti a tabellát. A dobogón még a Fortuna SE és a Kisbéri SSE található. Az U16-os korosztályban is az Almásfüzitővel kezdődik a tabella, ez a gárda is hibátlanul áll hét mérkőzés után. Legutóbb Tatán győzött 1-0-ra az együttes. A második helyen áll Dorog 4-2-re verte a Kisbért. A Fortuna 7-2-re győzött otthon a Réde ellen, míg a forduló legnagyobb kiütését az Esztergom szenvedte el, miután Bábolnán egy nyolcast kapott a gárda. A góllövőlistán tetemes előnyt épített ki a füzitői Bácskai Bettina, aki hét találkozón ötvenhárom alkalommal volt eredményes. A felnőtteknél egyébként a már említett Majtán Luca áll az élen 15 találattal, az U19-ben pedig már-már megszokott módon Katona Vanda Laura nevével kezdődik a névsor, aki eddig harminckét alkalommal volt eredményes. Az Almásfüzitő felnőtt alakulata harcban van egyébként az NB II. Nyugati-csoportjában is, ahol a tucatnyi induló közül a nyolcadik pozícióban tanyázik.