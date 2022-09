A Tatabányai SC ökölvívója, Oláh Levente fölénnyel nyerte meg a döntőt, amelyre egy meggyőző kiütéses győzelemmel, majd ellenfele visszalépésével meccs nélkül jutott be. Így Levente szeptember 17-én, szombaton ötödször is Magyar Bajnok lett, a serdülő és a junior korcsoportok után az ifjúsági korosztályban is megszerezve a címet.