Az Európa-bajnokság éremtáblázatán a németek lettek az elsők, hat arannyal, két ezüst- és két bronzéremmel. Peker Zalán a férfi puskások 50 méter három testhelyzetű számában szerzett kvótát a 2023-as Európai Játékokra. Ez sikerült a nők 25 méter pisztoly számában Sike Renátának és Major Veronikának is.

Herczegh Szabolcs szövetségi kapitány a Hungarian Shooting Federation oldalon értékelte a lengyelországi Eb-t.

A kapitány az Európa-bajnokság előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy érmet és egy olimpiai kvótát vár az ötkarikás számokban.

– Az egy egyéni érem bejött, míg az olimpiai kvóta hajszálnyira volt. A pisztolyosok közül Sike Renáta idei legjobb teljesítményét produkálva nyert bronzérmet, és az olimpiai kvóta is – a végig kiélezett éremcsatában – mindössze egy találatra volt. Major Veronikának rosszul sikerült a pontlövészete, amely sajnos a döntőjébe került. Elvárt, hogy edzőjével kielemezzék ennek okát. Csonka Zsófiának szintén a pontlövészete lett gyengébb, amin javítania kell a világbajnokságig. A feladat itt is ugyanaz, mint Veronikánál. Megjegyzendő, hogy Sike Renáta és Major Veronika az elért eredményével kvótát lőtt az Európai Játékokra. A puskások közül az esélyesebb férfiaknak sajnos nem jött össze az érem- és a kvótaszerzés. Volt, akinek technikai problémája akadt, míg másoknak az aznapi formája nem volt elég. Pekler Zalán teljesítményével így is kijutott a 2023-as Európai Játékokra – értékelt a kapitány.

– A juniorok egy aranyat és négy bronzot szereztek. Kit, mit emelne ki? – szólt a szaklap kérdése.

– A juniorok teljesítményére nem lehet panasz. Jákó Miriam egészen szenzációs teljesítményt nyújtva nyert egyéni aranyérmet az idei 10 méteres, hamari Európa-bajnoki címe után a szakág másik olimpiai versenyszámában is. Kiemelendő még a gyorstüzelő pisztolyos junior fiúcsapat is, amely – az ebben az olimpiai szakágban éppen elindult fejlesztő munka eredményeképpen – 35 év után szerzett újra érmet Magyarországnak. Mindemellett dicsérendő és bíztató a jövőre nézve, hogy a többi érmet szerző junior csapat is hozta azt az eredményt, amit az Eb előtti elemzések alapján el lehetett várni – hangzott a válasz.

– A következő bő három hétben, a világbajnokságig min lehet még javítani? Ilyenkor már a klubokban zajlik a munka vagy lesz még közös edzőtábor? Már a finomhangolás kerül fókuszba? – volt a következő kérdés.

– Az Európa-bajnokság előtti világranglistás helyezések megmutatták, hogy a keret nem egy tagja a világ élmezőnyében van jelenleg. Az edzőktől elvárt, hogy elemezzék az Eb-eredményeket a sportolókkal közösen és ennek fényében tervezzék meg a világbajnokságig elvégzendő munkát. Ezt keretedzések is segítik majd. A csapatban megvan a potenciál és bízom abban, hogy az elkövetkezendő három hétben meg lehet találni azokat a finom korrekciókat, amik segíthetnek abban, hogy a most hiányzó nüanszok a közelgő vb-n már mi javunkra döntsenek – felelte Herczegh Szabolcs.