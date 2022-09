A 26 ország részvételével Oxfordban megrendezett Európa-bajnokságon nyolc máj-, négy szív-, egy tüdő-, harmincegy vese- és öt csontvelőtranszplantált, valamint két művesekezelt magyar versenyző vett részt. Tizenkét sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, squash, tenisz, röplabda, tollaslabda, úszás, virtuális triatlon) mérték össze erejüket. A legeredményesebb sportágak az úszás, az atlétika, az asztalitenisz és a bowling voltak, de a petanque is hozott több aranyat.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége hálás mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a szervátültetett csapat részt vehetett az Európa-bajnokságon. Köszönet jár a lelkes szurkolótábornak is, hogy pluszenergiát adtak versenyzőinknek.

– emelte ki Berente Judit. A sikeres magyar versenyzők között négy Komárom-Esztergom megyei sportoló is szerepelt.

Szendi János tatai kétszeres veseátültetett sportoló

Az első veseátültetése 1992-ben történt, ez a vese 15 évig segítette ahhoz, hogy teljes életet élhessen. 2007-ben azonban ismét művesekezelésre volt szüksége, majd 2008 tavaszán ismételt veseátültetés történt. Gyermekkorától sportol, így számára nem volt kérdéses, hogy szervátültetettként is csatlakozik a transzplantált sportolókhoz. Asztaliteniszezik és röplabdázik, hazai és nemzetközi versenyeken is megszámlálhatatlan érmet szerzett az elmúlt 25 évben.

Szendi János tatai kétszeres veseátültetett sportoló

Forrás: beküldött

Az idei Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa bajnokságán a dobogó minden fokára sikerült felállnia: az egyéni- és a vegyespárosok asztalitenisz versenyét bronzéremmel zárta, a férfipárosok versenyében – csontvelő-transzplantált asztaliteniszező párjával, Bácsi Bernáttal – megszerezték a korosztályos Európa bajnoki címet. A röplabdacsapat tagjaként ezüstérmes lett, így János 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzéremmel zárta a versenyt.

Szendi Jánosnak a dobogó minden fokára sikerült felállnia

Forrás: beküldött

Varga Viktor 55 éves veseátültetett tatabányai versenyző

Varga Viktorról 9 éve derült ki, hogy zsugorveséi vannak, emiatt végül másfél év művesekezelés után 2017 óta veseátültetett. A sikeres szervátültetés után kezdett el versenyszerűen petanqueozni, 2019-ben a Szervátültetettek Világjátékán Newcastle-ban már állhatott a dobogón: akkor az egyéni versenyen bronzérmet, a páros versenyeken ezüstérmet szerzett. Csatlakozott a petanque mellett a szervátültetett darts csapathoz is, hazai versenyeken már ott is bizonyított. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán most versenyzett először: sikerrel.

Varga Viktor 55 éves tatabányai versenyző

Forrás: beküldött

A férfiak darts versenyén sikerült egy ezüstérmet nyernie, majd az egyéni petanque versenyen megszerezte a korosztályos Európa bajnok címet, a férfipárosok versenyében – veseátültetett társával, Czinczás Róberttel – a dobogó második fokára állhattak. Viktor mérlege így 1 arany- és 2 ezüstérem ezen az Európa Bajnokságon.

Varga Viktor és Könözsy Péter a dobogón

Forrás: beküldött

Grosz Klementina Leányváron élő májtranszplantált

Gyermekkorában felismert policisztás alapbetegsége miatt 2014 januárja óta májtranszplantált. Gyermekkorában kerékpározott, focizott, később kézilabdázott és röplabdázott. A sikeres szervátültetés után csatlakozott a szervátültetett bowlingozókhoz, később emellett a darts edzések rendszeres látogatója is lett. Hazai versenyeken már többször bizonyított, de nemzetközi versenyen most mérette meg magát először.

Grosz Klementina leányvári májtranszplantált

Forrás: beküldött

A Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán összesen négyszer állhatott a dobogón: Az egyéni darts versenyt aranyéremmel, a darts tripla mix versenyét – veseátültetett csapattársaival, Könözsy Péterrel és Balogh Lászlóval – bronzéremmel zárták.

Grosz Klementina aranyar érő dobásokkal nyert

Forrás: beküldött

A női párosok bowlingversenyén is sikerült a korosztályos Európa bajnoki címet megszereznie vesetranszplantált bowling párjával, Fitos Erikával, a vegyespárosok versenyében a dobogó második fokáig jutottak szintén vesetranszplantált párjával, Kóródi Istvánnal. Klementina így két aranyéremmel, egy ezüstéremmel és egy bronzéremmel zárta élete első Európa Bajnokságát.

Grosz Klementina két aranyérmet, egy ezüstöt és egy bronzot hozott haza

Forrás: beküldött

Könözsy Péter Esztergomban élő, veseátültetett versenyző

Egészen fiatal kora óta fallabdázik, síel, emellett a szervátültetés óta dartsozik és bowlingozik, bármilyen sportot nagyon szívesen űz. A szervátültetettek hazai versenyrendszerében már jelentős sikereket ért el, nemzetközi versenyen most versenyzett először: A férfiak egyéni darts versenyében sikerült megszereznie a korosztályos aranyérmet, a darts tripla mix versenyszámában - Balogh László veseátültetett versenyzővel és Grosz Klementina májtranszplantált versenyzővel – bronzérmet szereztek.

A darts csak az egyik sportága

Forrás: beküldött

A férfi párosok bowling versenyében – szívátültetett bowling párjával, Juhász Zoltánnal – bronzérmet nyertek, majd az egyéni fallabda versenyeken – óriási csatát vívva – is szerzett egy bronzérmet. Péter így 1 arany-, és 3 bronzéremmel tért haza élete első Európa Bajnokságáról.