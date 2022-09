Az ötödik fordulót rendezték a hétvégén a megyei első osztályban, amely ezúttal szombaton indult. A Környe Tatára utazott, de meglehetősen foghíjasan, hiszen a találkozó előtt még csak kilenc játékos szállingózott, majd végül tizenegyen nagy nehezen ki tudtak állni a Tata ellen, de papírforma vereséget szenvedtek. A Tata veretlenül várta a meccset, ennek megfelelően a 3-0-s félidő eldöntött minden kérdést. A Környe nemcsak a meccset, de vezetőedzőjét is elveszítette. A forduló rangadója Bábolnán volt, ahová a listavezető Koppánymonostor látogatott. Az első félidőben a hazaiak jól állták a sarat, de a vendégek öltözőjében elhangzottak a helyzet megoldásához szükséges tanácsok, így a Koppánymonostor meg tudta szerezni a vezetést, így végül a győzelmet is.

A Vértessomló tovább írja a mesét: ezúttal az Almásfüzitőt nullázták le nagy meglepetésre. Nagy Géza csapata ezúttal 4-0-ra győzött idegenben, pedig az Almásfüzitő számára is nagyon fontos lett volna a három pont. Ezzel a győztes csapat jelenleg a dobogón szerepel, ami igen meglepő a tavalyi eredményhez képest. A Tát papírforma győzelmet aratott a még nyeretlen Vértesszőlős ellen. Az első félidő derekáig még kiegyenlített volt a játék, de a Tát lassan felőrölte a vendégeket, és 4-1-es győzelmet aratott.

A Nyergesújfalu számára már nagyon kellett egy győzelem, és ez végül Kecskéden össze is jött. Már az első fél­időben három volt a különbség, így nem is nagyon volt kérdés a három pont sorsa. A vendégeknél Tóth és Hajnal is duplázni tudott. A Sárisáp továbbra is küzd az első győzelem megszerzéséért, ez most hétvégén sem jött össze. Az Esztergom ellen ugyan megvolt a vezetés, de tiszavirág-életűnek bizonyult ez, csak pár percig volt a fór Csapó Károlyéknál, így végül döntetlent hozott ez a párharc, amiből ez az egy volt a hétvégén.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 5. forduló

Tatai AC–Környe SE 4-0 (3-0)

Tata, vezette: Kreitl T. (Faragó Gy., Drabon B.).

Tata: Csákány – Méhész (Szeles, 46.), Felső, Zuggó (Lázár, 35.), Mészáros, Terplán, Bogár, Györgykovács (Koronczi, 62.), Martonfi (Kisék, 62.), Máté-Kovács, Hauer. Vezetőedző: Wéber Roland. Környe: Bódis – Kerék, Jónás R., Mig, Zelenai, Szerencse D., Patyi, Szerencse M., Nádudvari, Stefán. Technikai vezető: Terdik Tamara. Gólszerzők: Felső (13.), Mészáros (16., 59.), Martonfi (19.). Jók: Martonfi, Terplán, Felső, Mészáros, illetve mindenki.

Wéber Roland: – Magabiztosan nyertünk. Helyenként szép játékkal. Voltak időszakok, amikor belelassultunk a mérkőzésbe, de a végeredmény nem volt kérdéses!

Terdik Tamara: – Köszönöm a megjelent 11 játékosnak a mérkőzéshez való hozzáállást, mentalitást. Dicséret illeti mindannyiukat, az utolsó percig hajtottak, és harcoltak egymásért a pályán. Gratulálok a Tatának!