Az első fordulóban az újonc Kazincbarcika vendégeként veszítő (2-0) Dorog ezúttal a listavezető Gyirmótot látta vendégül. A vendégek nem titkolt célja az NB I.-be való visszajutás, és ezt nem csak szavakban, tettekben is bizonyítják. Az első fordulóban a Szentlőrincet ütötték ki (4-0), és most a Dorognak sem adtak esélyt. A mérkőzés már az első félidőben eldőlt, a játékot végig irányító Gyirmót három gólt szerzett a helyzetig is alig jutó házigazda ellen. Bár a vendégek fölénye csökkent a második félidőben, a Dorognak így is csak szépítésre futotta a hajrában. A piros-feketék ezzel vereséggel a 20., utolsó helyre csúsztak vissza az NB II. tabelláján.