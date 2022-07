Mint arról korábban beszámoltunk, az MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatósága évzárót tartott korábban, ahol átadták a Kemma.hu és a 24 óra közönségszavazatainak díjait is. A női mezőnyben ismételten Katona Vanda Laura lett a legjobb, aki tavaly még a Nyergesújfalu, most az Almásfüzitő színeiben nyerte meg a versenyt. Persze nem véletlenül, hiszen kereken száz góllal rukkolt elő a szezonban, amivel a megyei U18-as korosztályban a gólkirály cím elnyerése mellett a csapata a bajnoki címet is elnyerte.