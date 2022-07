Alig hogy véget ért a Komárom-Esztergom megyei bajnokság első osztálya, már a következőre kell készülni. Az MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatósága 12 csapat nevezését fogadta el az első osztályú bajnokságra. Nagy változások nem lesznek, hiszen a Zsámbéki SK bajnokként az NB III.-ba kerül, még ha nem is első szándékból. Egy ideig lógott a levegőben a Komárom VSE nevezése is, hiszen kiestek a harmadosztályból, azonban a Vác visszalépése miatt mégis ott folytatják. Az egyetlen új csapat így tehát az Almásfüzitői SC lesz, amely a megyei másodosztály bajnokaként jutott fel. Ezzel tehát eldőlt, hogy a Csolnoki SZSE és a Pilismarót SC (egyelőre) nem szerepel a megyei első osztályban. A sereghajtó Nagyigmánd idén egy pontot szerzett a bajnokságban, ez pedig most már tényleg kiesést jelent, így velük nem találkozunk ebben a kiírásban.

Találkozunk viszont a Koppánymonostorral, amely az előző szezon ezüstérmese volt, és Pintér László távozása miatt új edzővel készülnek az idei szezonra. A harmadik helyen záró Nyergesújfalu viszont az állandóságban hisz, hiszen az előttünk álló szezonra is Darabos Gábor fogja felkészíteni a csapatot. Szintén elindul a Kecskéd, Sáriáp, Tata trió, amely a felsőházban végzett az elmúlt szezonban. Az alsóházi csapatok közül sem lesz nagy változás: a Tát, a Bábolna, a Vértesszőlős, a Környe, a Vértessomló és az Esztergom is javítani szeretne az előző szezonhoz képest. A bajnokság Augusztus 7-én kezdődik, és a csapatok háromszor fognak egymással játszani, rájátszás így nem lesz. A másod-, és harmadosztályú nevezésekről később számolunk be, ezekben a bajnokságokban szintén több változás várható.