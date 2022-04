A megyei I. osztályú U19-es bajnokságában már megkezdődött a rájátszás, itt is – ahogy a felnőtteknél – felső-, és alsóházra bomlott a tabella. A Wati Kecskéd KSK U19-es csapata már az alapszakaszban bebiztosította a bajnoki címét (ahogy a Zsámbéki SK a felnőtteknél), így tét nélkül lépett pályára a rájátszásban. Itt az Esztergomot végül simán, 6-0-ra verte a bajnokcsapat. Szomszédvári, és egyben dobogós derbit rendeztek Vértesszőlősön, ahová a Tata látogatott. Végül a vendégek egy szoros meccsen 3-2-re nyertek. A Vértes­szőlős ezzel továbbra is második, de csak egy ponttal a harmadik Koppánymonostor mögött. A lila-fehéreknek ehhez egy nagy győzelmet kellett bemutatniuk, hiszen hazai közönség előtt verték a Nyergesújfalut 5-0-ra. Ettől függetlenül a vendég nyergesiek is csak öt pontra vannak a második helytől, így a maradék fordulókban még szoros lesz ez a rájátszás. Az alsóházban két nagy kiütés is volt, a Vértessomló 12-0-ra verte az Oroszlányt, a Bakonysárkány pedig 11-1-re a Nagyigmándot. Az Ács–Környe ­meccs szoros volt, itt a vendégek nyertek 3-2-re.

A másodosztályú U19-es bajnokságban nincs rájátszás. A déli csoportban a listavezető Ászár győzött 9-0-ra a Réde ellen, de nem ez volt a forduló kiütése, hiszen a Mocsa 11-0-ra nyert Csémen. A listavezető Ászárnak 4 pont előnye van a második helyen álló Tatabányai Vasas előtt. Északon csúcsrangadót rendeztek volna a hétvégén, hiszen a listavezető Sárisáp két pont előnnyel fogadta volna a Gyermely-Szomor együttesét, de a párharc elmaradt, így egyik csapat sem került közelebb a bajnoki címhez. A forduló, és talán az egész bajnokság legnagyobb meglepetését hozta össze a Hajdu Antal FDSE és a Tát, hiszen előbbi gárda stabilan a dobogó harmadik fokán áll, addig a táti U19-es együttes egy ponttal bőven a tabella végén állt. Kettőjük mérkőzését mégis a Tát nyerte 5-3-ra, ez volt a gárda első győzelme.