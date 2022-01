A Duna, a dunai kultúra okán alapvető, hogy az ott élők már gyerekkorukban megtanuljanak úszni, vélekednek sokan Esztergomban is, így érthető, hogy évről évre meghirdetik a legfrissebb generációknak az úszásoktatást. Ezúttal a felnőttekre fókuszálnak az úszásoktatók, akik a Szent István Strandfürdőbe várják a vállalkozó kedvűeket.

A Gran VSE keretein belül megvalósuló oktatás nemcsak azoknak szól, akik felnőtt létükre még nem tudnak úszni, de most látták idejét, hogy megtanuljanak, hanem olyanoknak is, akik gyorsabban, hatékonyabban szeretnének úszni. A képzésről szóló közösségi oldalon olvasható, hogy az oktatáson az úszástechnika csiszolására is lehetőség van, illetve segítséget kívánnak nyújtani azoknak, akik félnek a mély víztől, valamint azoknak, akiknek egészségügyi okokból van szükségük az úszásra.

Egy másik felhívásban az Aero Club Esztergom várja azokat, akik szeretnének részt venni vitorlázórepülő képzésen. Az esztergomi reptéren tartandó oktatáson 14 felettieket várnak.