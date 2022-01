Kifejezetten jól kezdett a fiatal hazai együttes. Két játékrészen keresztül komoly fejtörést okoztak a válogatottakkal felálló vendégeknek. A második félidőben azonban már kiütközött, hogy a tatabányaiak szinte alig tudtak együtt készülni a mérkőzésre, mert a meccs hetében tapasztal viharos szélben a sátortetős uszodát nem lehetett edzésekre használni. Emellett, amíg az újvárosiak heti 9–10 tréninget tudhatnak maguk mögött, addig a tatabányaiak legfeljebb négyet, ötöt tudnak gyakorolni… A rutin és az erőfölény aztán a harmadik és negyedik nyolc percben már egyértelműen a vendége oldalára döntötte el az összecsapás sorsát.

Zantleitner Krisztina: – Az első két negyeddel abszolút elégedett vagyok. Most még vár ránk a másik bajnokesélyes, az UVSE elleni találkozó, ellenük is jó lenne ezt a kezdést megismételni.

Vízilabda OB I., női, 10. forduló: TVSE Vízilabda Kft. – Dunaújvárosi FVE 3-12 (1-2, 2-2, 0-4, 0-4) Tatabánya, Buborék, 100 néző, vezette: Sándor P., Madarasi Gy. TATABÁNYA: Zirighné Sós I. – Zantleitner N., Zink 1, Orbán, Sóti, Rajna 1, Szedlák. Csere: Marsi (kapus), Zantleitner H., Zöld, Hollósi, Kovács J. Edző: Zantleitner Krisztina. DFVE: Maczkó – Szilágyi 4, Mahieu 2, Szabó N. 1, Garda 1, Mucsy 2, Szellák. Csere: Buis (kapus), Sümegi 1, Pál, Somogyvári, Jonkl 1, Erdélyi, Kardos. Edző: Mihók Attila. Gól emberelőnyből: 5/0, illetve 3/3. Gól ötméteresből: 1/0, illetve 0.

A vízműves fiúk a vártnál könnyebb és magabiztosabb győzelmet arattak, holott négy pólósukat is nélkülözniük kellett.

Gebauer Lajos: – Jól játszottak a fiúk, még annak ellenére is, hogy a mezőnyben mindössze egy cserénk volt. Egyébként a találkozót végig a kezünkben

tartottuk, ezt az is bizonyítja, hogy már kilenc nullára is vezettünk…

Téli kupa, férfi, 1. forduló: ELTE-BEAC - Tatabányai Vízmű SE 5-14 (0-3, 0-3, 2-4, 3-4) Budapest, Szőnyi úti uszoda, 100 néző, vezette: Várkonyi Gabriella, Kendeházi M. ELTE-BEAC: Szakály – Lakatos 2, Molnár K. 1, Szabó A., Nádkuti 2, Rohály, Simon Z. Csere: Rezessy, Répási, Buzás. Edző: Várhelyi Zoltán. TATABÁNYAI VSE: Szabó II. – Szenczi 1, Várnagy 5, Németh A. 1, Tátrai 2, Kovács P. 2, Csányi 2. Csere: Cseh (kapus), Czibere 1. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 5/2, illetve 8/2. Gól ötméteresből: 0, illetve 1/0. Kipontozódott: Simon, illetve Kovács P.