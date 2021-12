A Földi Imre Sportcsarnok különtermében adtak tájékoztatást az egyesületi vezetők számára arról az egyezségről, mely keretében a térség tíz kisebb egyesületével kötött együttműködési megállapodást a labdarúgó szakosztályunk. A tatabányai Vulkán SE, az Erőmű SE és a Felsőgalla csapatának vezetői mellett a Tata, a Vértesszőlős, a Baj, a Vértessomló, a Kecskéd, a Szomód és a Környe vesz részt a programban – tudtuk meg a Tatabányai SC - Labdarúgás Facebook oldaláról.

Ennek értelmében a jövőben a szerződő felek korosztályos együtteseiben futballozó játékosok a Tatabányai SC, mint tehetségközpont csapataiban edzhetnek és léphetnek pályára. A tájékoztatón Sámuel Botond, a Tatabányai SC elnöke és Nagy Richárd, a TSC tehetségközpontjának utánpótlás szakmai igazgatója ismertette a megállapodást.

– Ahhoz, hogy elérjük céljainkat és újra minőségi játékosokat tudjunk nevelni, elengedhetetlen az együttműködés, hiszen így nagyobb merítési lehetőség is adódik. A kiemelkedő képességű játékosokat fel tudjuk térképezni, esetleg le is tudjuk igazolni őket, és később itt versenyeztetjük őket, hogy tovább fejlődhessenek. Természetesen egy akadémiával is kötünk egy megállapodást, hogy az itt futballozó tehetségeket tovább lehessen fejleszteni – mondja Nagy Richárd.

Nagy Richárd kiemelte, hogy régóta dolgozott a Bozsik-programban, így jó rálátása van a körzetre és a megyére. Pontosan ezért kezdték el ezt a programot, mert tehetségek mindenhol vannak. Nem tud olyan egyesületet mondani, ahol ne futballozna néhány kiemelkedő tehetség. Nekik azért kell dolgozniuk, hogy ezek a tehetséges gyerekek ne vesszenek el a kis klubokban. Sok helyen lehetnek olyan tehetségek, akik túlnőnek a társaikon, és egy bizonyos szint felett már nem tudnának tovább fejlődni. Bíznak abban, hogy a szerződések alapján minél több fiú, vagy akár lány játékos kerülhet be a tehetségközpontunkba, ahonnan az akadémiák felé mehetnek tovább.

Babó Levente, az MLSZ szakmai mentora, aki hónapok óta felügyeli Klubunk utánpótlásfejlesztő munkáját is egyetért a szakmai igazgatóval.

– Folyamatos a kommunikáció az MLSZ és a Tatabányai SC között, ami fontos, hiszen az új szakmai irányvonal eljuttatása a klubokhoz minden szinten fontos. Az új irányvonal lényege, hogy a héttől tizennégy éves korosztályokig egységes legyen a képzés. Ez már a grassroots központoktól a tehetségközpontokig meg kell, hogy valósuljon. Országszerte nagyon nagy az igyekezet a tehetségközpontokban, de a tatabányai példa is kiemelhető, hiszen ilyen ritkán fordul elő, hogy egyszerre tíz kis egyesülettel tud szerződni egy-egy klub. Ennek feltétlenül kell, hogy legyen eredménye – mondja Babó Levente.