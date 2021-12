Sallói Dánielt még egyéves szerződés köti a Sporting Kansas City futballcsapatához, amelynél rendkívül jól érzi magát, de adott esetben szívesen kipróbálná magát az öt európai topliga valamelyikében. Édesapja, a Mol Fehérvár FC-nél sport­igazgatóként dolgozó Sallói István nagyon szeretné, ha Dániel a Vidibe igazolna; a támadó elárulta, mit gondol a hazatérésről.

– Huszonöt éves vagyok. Most éreztem azt, hogy érettebb focit játszottam, és megtaláltam azt a stílust, amivel a karrierem hátralévő részében futballoznom kell – nyilatkozta a Digi Sport híradójának, a Sport 24-nek Sallói Dániel, aki remek idényt zárt az MLS-ben, 16 gólja mellé 8 gól­passz is összejött neki. A Kansasnak a negyeddöntő jelentette a végállomást az észak-amerikai labdarúgóligában, a kiesés után érkezett haza a válogatott játékos, aki arról is beszélt, mi volt neki a legemlékezetesebb az évben.

– A válogatottat mindenképpen megemlíteném, hiszen nagy álma egy focistának, hogy a nemzeti csapatban bemutatkozhasson. De nekem az All-Star-meccs is nagy dolog volt, hiszen aki bekerül ebbe a ligába, annak ez egy olyan esemény, amelyért mindenki küzd, hogy oda tudjon kerülni.”

Az évad MLS-es álomcsapatába viszont nem sikerült helyet szereznie. „Kicsit elszomorított, mert számítottam rá. Főleg azért is, mert ott voltam az MVP-esélyesek között, a top ötben, úgyhogy ez nekem kicsit érthetetlen. Úgy látszik, minden nem jöhet össze, úgyhogy jövőre azért kell küzdenem, hogy ott lehessek az álomcsapatban – mesélte a focista.

Sallói szerződéséből egy év van még hátra, és lehetséges, hogy előbb-utóbb Európában is újra kipróbálja magát.

– Akkor jönnék vissza Európába, ha tényleg lenne egy olyan lehetőség, ami dobna a karrieremen, gondolok itt a top öt bajnokság valamelyikére vagy a BL-szereplésre. Ha lesz ilyen esély, akkor elgondolkozom rajta, de jelenleg egyéves szerződés köt a Sporting Kansas Cityhez. Meglátjuk, mit hoz a jövő, nyitott vagyok. Huszonöt éves vagyok, lesz még pár év a karrieremben, jól kell döntenem – tette hozzá.

Édesapja, az oroszlányi Sallói István a Mol Fehérvár FC-nél sportigazgatóként dolgozik, felvetődik a kérdés: szóba jött-e esetleg köztük, hogy a Fehérvár leigazolja? „Igen, apa nagyon szeretne leigazolni, de ez engem nem érdekel jelenleg” – mosolyodott el a Digi Sport hírlevele által idézett Sallói Dániel.