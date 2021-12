Tizenkét fordulóban tizenkét pontot szereztek a Kék Tigrisek. Ilyen sovány ponttermésre elég régen nem volt példa. A számok mögé Sibalin Jakabbal, a csapat másod­edzőjével igyekeztünk benézni, mivel ő jelentette gyakorlatilag az állandóságot a gárda kispadján.

Dolgozott karöltve a leköszönő Matics mesterrel. Néhány találkozó erejéig megbízott edzőként is irányította a Bányászt, most pedig Dragan Djukics vezetőedző jobb keze…

– Kicsit érdemes a gondjaink gyökere miatt az időben visszakanyarodni. Tavaly ugyan megszereztük a bajnoki bronz­érmet, de anyagi nehézségeink voltak, amelyek hatásai áthúzódtak az új szezonra. Az új támogatónak köszönhetően ma már nyugodtan tervezhető az együttes jövője – mondta a szakember.

Az edző szólt arról, hogy az új idényben a védekezés stabilitása sínylette meg a változásokat. Debreczeni és Sipos eligazoltak, Ilyés pedig befejezte sportpályafutását.

– Az edzőmérkőzéseken még nem tapasztaltunk semmi problémát. Pontosabban, a NEKA elleni, utolsó felkészülési meccsen valami „elcsúszott”. Aztán megsérült Juhász Ádám, és előjöttek kisebb-nagyobb egészségügyi problémák. Hirtelen kevesen lettünk, így mentünk Gyöngyösre, ahol nagyon nem ment a játék. De úgy tűnt, ez csak egyszeri kisiklás volt. Viszont Dabas elleni döntetlen azt mutatta meg, hogy a játékosokban nem érződik a magabiztosság. Aztán jött ismét a NEKA elleni vereség, plusz az EHF Európa Ligában a kudarcok, amelyek még mélyebbre taszították a társaságot – jegyezte meg Sibalin Jakab.

Az edzőváltás után úgy tűnt, kiegyenesedik a Tatabánya. Dragan Djukiccsal megverték a Csurgót, az FTC és a Komlót, sőt, a nemzetközi kupában a svájci Schaffhausent is. De megint jött a „kis” Veszprém elleni hazai döntetlen, majd az idény leggyengébb szereplésének következményeként a kecskeméti vereség, az utolsó fordulóban.

– Máig sem hiszem el, hogy kikaptunk az újonctól. Szakmai okokat persze lehetne keresni, de erre a vereségre nincs igazán magyarázat. Tudom, nagyon hektikus ez a bajnokság, és nekünk a kupában is teljesítenünk kell. Ám egy edző esetében az viselhető a legnehezebben, ha sem a csapat teljesítménye, sem a játékosok formájában nincs egyfajta állandóság. A mi esetünkben ez már szélsőséges. Azzal a szakvezető nem tud mit kezdeni, amikor a meghatározó kézilabdása az egyik meccsen tíz gólt lő, a következő fordulóban meg egyet sem. Azaz nem tudja, kitől mire számíthat az adott játéknapon. Amennyiben egy együttes teljesítményében mondjuk húsz százalék a kilengés lefelé és fölfelé is, addig az a mi esetünkben meghaladta a nyolcvan (!) százalékot. Egyetlen ellenfelünknek sem volt ennyire szélsőséges a teljesítménye, miközben a mi formaingadozásunk óriási – hangsúlyozta Sibalin Jakab, hozzátéve: sokat tanult az évek során Matics mestertől. Most pedig, az új tréner, Dragan Djukics más edzéseket dirigál, így ő is új impulzusokat kapott.

– Tavasszal még ezzel a játékoskerettel vívjuk végig a bajnokságot. Ez a gárda tudja olyan arcát mutatni, amivel oda lehetne érni az élmezőnybe, de ahhoz, hogy látótávolságba kerülhessünk, ahhoz ilyen Dabas, Kecskemét mérkőzéseket nem szabad játszani. Nem adjuk fel, de reálisan – a hátralévő meccsek és a pontjaink száma miatt – a riválisok kezében a mi sorsunk, a végső helyezésünk. Az éremszerzéshez, de még a negyedik hely eléréséhez is bravúr kell. Ha mondhatok ilyet, még nagyobb szükségünk lesz a szurkolóink támogatására. Különösen, amennyiben a legjobb négy közé akarjuk beverekedni magunkat, nélkülük nem fog menni. Remélem, az új csarnokban is kitartanak mellettünk – nézett előre Sibalin Jakab.

A tavaszi szezonra a felkészülést január harmadikán kezdi meg a Tatabánya. És a tervek szerint egy hónap leforgása alatt 5–6 edzőmeccset vív majd a Djukics-csapat.