A Magyar Kupában a legjobb négy közé jutás volt a tét. A fiatal tatabányai együttes szombaton hazai medencében óriási küzdelemre késztette jóval rutinosabb ellenfelét, ám ahogy nőtt a „tét”, egyre kevesebbet mert vállalni a jobbára tinédzserekből álló TVSE. Ennek dacára egygólos hátránnyal utazhatott le az Alföldre, a másnapi visszavágóra. A második mérkőzésen is, különösen annak első félidejében kifejezetten megnehezítette a jóval tapasztaltabb, idegenlégiósokat is a soraiban tudó szentesiek dolgát a Tatabánya, bár a fordulópontokat nem tudták kihasználni egyik meccsen sem. De a teljesítményük már önmagában is dicséretes, hiszen a két összecsapáson is kitettek magukért Zantleitner Krisztina tanítványai, így összesítésben mindössze négy góllal maradtak alul. A TVSE gárdáját elismerés illeti, hiszen kis híján bejutott a Magyar Kupa négyes fináléjába…