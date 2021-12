A Nyergesújfalu sorozatban öt meccsét veszítette el, míg az Esztergom az előző körben győzni tudott, de így is a vendégek állnak jobban a tabellán. A pontkülönbség így éppen három egység, ami egy hazai győzelemmel nullára redukálható. Ősszel a Nyerges 3-1-re győzött. A negyedik helyen álló Bábolna most egymás után kétszer vereséget szenvedett, de így is esélyesként utazik a legutóbb győzelmet arató Vértesszőlőshöz. A két klub között kereken tíz pont a különbség. A legelső fordulóban a Bábolna sima győzelmet aratott Tokaji Zsolték felett, így most van miért visszavágnia a hazaiaknak.