Zsuzsi végig egyenletesen és átgondoltan haladt, a verseny második felében pedig társa is akadt, hiszen a visszautat szinte teljes egészében Toldi Péterrel közösen tették meg, egymást támogatva, erősítve. A célba is így, együtt értek be, holtversenyben a 2. helyen.

Maráz Zsuzsi és Toldi Péter a verseny második felében egymást erősítve, együtt haladtak, és együtt értek célba is (Fotó: Authentic Phidippides Run Hungarian Team)