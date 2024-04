Győri Zoltán egyébként 2012-től foglalkozik társasjátékokkal, de eleve társasjáték-tervező és nem mellesleg vlogger is, továbbá csapatépítő programokban is részt vesz, valamint előadó és improvizációs színészként is dolgozik, de saját játékos módszertanának oktatója is. Győri-Nádai Réka, a Mitjatsszunkblog.hu social media menedzsere, játékmester, motivációs tréner önismereti előadó és számos rendezvényen vállalt már háziasszonyi szerepet. Emellett a Mit játsszunk? vlog kommunikációs, sajtómenedzsere. Egyszóval, aki rájuk bízza magát társasjátéktémában, az bizonyára nem téved el ezután ezen a területen, de valószínűleg egyéb tudás birtokába is jut.