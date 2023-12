Megingathatatlan üzleti terv, elszántság, ravasz elme. Ennek a három tényezőnek a megléte mindenképp szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres bandavezérré, alvilági vezetővé váljon – legalábbis ezt vallja a Hogyan váljunk maffiafőnökké című, Netflixes dokumentum-sorozat. Az egyes epizódok kvázi az igazi nagyágyúk sikereinek titkait fedik fel és megtudhatjuk, mi volt a záloga annak, hogy a huszadik század legismertebb bűnözői kiépíthettek egy jól működő rendszert és a világ egyes részeinek uraivá váltak. Az első rész rögtön Al Capone életét és felemelkedését taglalja: sejtette volna bárki is, hogy a híres maffiavezér jó érdemjegyeket szerzett mindaddig, míg hatodikos korában ott nem hagyta az iskolát? Na és hogy lényegében az édesapjától kapott cipőtisztító készlete miatt alapozta még későbbi jövőjét?

Emlékszem, mikor 2002-ben a Maffia: The City of Lost Heaven megjelent, évekig nem tudtuk félretenni a húszas-harmincas évek Amerikáját átszövő szervezett bűnözést végletekig bemutató játékot. Bár akkoriban még nem sejtettem, hogy miért öltöznek gáláns úriembernek a maffiózók, a sorozat erre is megadta a választ. A „sikerhez vezető út” kézikönyve – melynek tanácsait alaposan végigveszik a szériában – szerint maga Al Capone-nak is azt javasolta egyik mentora, hogy az elegáns öltözködéssel nemcsak a nők szemében lehet vonzó, de ez a birodalmának építésének is elengedhetetlen lépcsőfoka.

Azt be kell látnunk, hogy a szesztilalom egy igen félresikerült ötlet volt, már a törvény elfogadásakor világossá vált, hogy valaki, vagy valakik igen nagy profitot szereznek majd ebből. Hisz azt talán a honatyák sem gondolták, hogy mindenki mintapolgár módjára vígan eléldegél majd alkohol nélkül és vélhetően azt is sejtették, hogy a szomjas nép majd megkeresi a kiskapukat. A legnagyobb lángelméhez köthető a megoldás is, akit csempészésért nem, csak adócsalásért sikerült leültetni.

Olyannyira beszippantott az első epizód, hogy észre sem vettem a váltást, vagyis azt, hogy immár Frank Lucas heroincsászárról, majd Salvatore Riina szicíliai maffiavezérről, vagy éppen Pablo Escobar drogbáróról szól a történet. Jó mozizást kívánok a huszadik századi történelem rajongóinak!