A szám alapját 1978-ban készítette John Lennon, de hiába próbálkozott a zenekar már korábban is – 1995-ben – kiadni a dalt, a felvétel rendkívül rossz minőségű volt, így a projekt majdnem harminc évre kútba esett. Most azonban képbe jött a mesterséges intelligencia, ami kiszűrte a felvételről a zajokat és a hangminőségen ugyancsak sokat javított. A dalhoz már videoklip is készült, amelyet öt nap alatt 22 millióan láttak már a YouTube-on. A meghatódott kommentek természetesen azonnal özönleni kezdtek, hiszen a múlt és a jelen képsorai, és a nem megszokott módon elkészült dal megdobogtatta az emberi szíveket.

Valóban megható maga a nóta szövege is, illik egy valaha tündöklő, de egyre fogyatkozó zenekarhoz, amelynek megmaradt tagjai egy kicsit elgondolkoznak hátralévő éveiken, soha nem látott sikereiken és az évek alatt elveszített szeretteiken. McCartney párásnak tűnő szemmel énekel és gitározik, míg Ringo dobol és énekelget egy olyan pólóban, amin a saját arcképe látható. Róla kicsit nehezebb elhinni, hogy különösebben meghatotta a projekt, de aztán az is lehet, hogy tévedek, és nem csupán az új dalból várható további bevételek érdekelték a nagyöreget.

A siker hatására persze már az is felmerült, hogy mégsem a Now and Then lesz a Beatles utolsó kiadott dala, hiszen Peter Jackson, a Get Back című Beatles-dokumentumfilm és a videoklip rendezője már arról beszélt, lapulnak még olyan archív felvételek a fiókban, amelyeket a közönség elé lehetne tárni. Hiába, az üzlet az üzlet. Utolsó dalból pedig lehet még pár még utolsóbb. Az utópisztikus gondolatok szerelmesei pedig már gondolkozhatnak azon is, milyen lenne, ha a John Lennonra és George Harrisonra megszólalásig hasonlító robotok segítségével újra turnéra indulhatna a Beatles. Talán még ezt is megérhetjük...