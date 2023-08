– Július elején országos írótábort szervezett és vezetett Tatán. Mire számított a résztvevőktől, és mi lett a „végeredmény”?

– Lassan tizenöt éves múltra tekintenek vissza a tehetséggondozó írótáboraim. A hőskorban még a Balaton-part volt a főhadiszállásunk, de annyira felmentek az árak, hogy jobbnak láttam „hazahozni”. Pár évig a neszmélyi Hajóskanzenben tartottuk, ahonnan csak egy ugrás volt szülővárosom, Tata, így bármikor meglátogathattam szüleimet, barátaimat. A nemrég felújított tatai Öreg Tó Club Hotelben idén megtaláltuk végre az ideális helyszínt, és a jövőben is itt szeretnénk maradni.

– Miről szól ez a tábor?

– Kidolgoztam egy szakmai programot, felkértem hozzá három elismert szakembert, és a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználva, a tábor ideje alatt 25 résztvevő pontosan 100 új írásművet készített el a megadott hívószavakra, témákra. Tata önkormányzata évek óta támogatja kezdeményezésünket, ez idén sem volt másképp, cserébe négy tatai középiskolás ifjú tehetség dolgozhatott velünk az első perctől az utolsóig. Megszerettük őket, minden feladatot zokszó nélkül megcsináltak, aktív résztvevői voltak a közösségi munkának, és remélem, jövőre ismét találkozhatunk velük, hisz még csak 16 évesek.

Turczi István

Fotó: Balogh Róbert

– Találkozhatunk még ebben az évben vagy jövőre a tanítványoktól új regénnyel, verseskötettel?

– Munkám egyik fontos célja a legtehetségesebbek közléshez, publikációs fórumokra juttatása. És akinek egy egész kötetre való minőségi írása van, annak kutya kötelességünk segíteni abban, hogy ez idővel meg is jelenhessen. Az idei könyvhéten négy tanítványomnak jelent meg önálló könyve, és az eladási listák első tíz helyéből kettőt ők érdemeltek ki. Már most látszik, hogy jövőre legalább ennyien rukkolnak elő verseskötettel vagy kisprózával. Büszke vagyok rájuk, mert látom, hogy a beléjük fektetett munka lépésről lépésre megtérül. Egy olyan habitusú irodalmi embernek, amilyen én vagyok, legalább akkora öröm a tanítványai sikere, mint a sajátja.

– Turczi István újabb könyvei mikorra várhatóak?

– Finoman szólva is sűrű évek állnak mögöttem. Ha csak az utolsó hármat nézzük: megjelent egy regényem, a Marokkóban a beteg párnája alá mindig tesznek tőrt, egy hangoskönyv az epikus töltésű verseimből, a Kezdet és vég. Majd Költőfejedelmek címmel saját ötlet alapján kiadtam az első magyar irodalmi kártyajátékot. Édesanyám halála után terápiás szándékkal megírtam életem első gyermekkönyvét, Robin Hód kalandjai címmel. Tekintettel a sikerre, a kiadó megrendelte a folytatását, ami azóta ki is jött. Tavaly két új könyvem is napvilágot látott: a Kettős látás, ez 26 festmény, illetve grafika, hozzá 26 vers, Vásárhelyi Antal képzőművész barátommal közösen, illetve a könyvhétre jött ki legújabb verseskötetem, a Reggelre megöregszünk.

– Érdekes nyelveken is jelennek meg művei...

– Két könyvem jelent meg szerb nyelven, majd tavaly Kenyában a szuahéli nyelvű verseskötetem, ami a maga nemében első, hiszen soha magyar írónak még nem jelent meg szuahéli nyelven könyve, sőt írása sem. Végül előkészületben van Indiában, a Delhi Egyetem kiadásában az első hindi-angol nyelvű verseskönyvem, ez idén ősszel debütál.

– Pihenéssel vagy munkával telik a nyár második fele?

– Munkamániás vagyok, igen rossz beidegződés, ideje lenne már visszavenni belőle, de mint tudjuk, az élet nem áll meg, és mi is megyünk tovább. A Börzsöny szélén, az Ipolyságban van egy nagyszüleimtől örökölt szép parasztházam, oda húzódok vissza, és oda hívom barátaimat, írótársaimat egy kis nyári lazulásra. Amolyan felkészülési időszak ez az őszi tanításra, az utazásokra, a tervezésre. Augusztus végén kerek házassági évfordulónk lesz a feleségemmel, ezt a kisebbik fiammal, Ádámmal Londonban, egy színházas hétvégén ünneplünk meg. Először a Hamilton című Grammy- és Pulitzer-díjas történelmi musicalt nézzük meg, másnap pedig a londoni Coliseumban a We Will Rock You című felújított Queen-musicalt.

Névjegy Turczi István Tatán született 1957. október 17-én. József Attila-díjas, Babérkoszorú-díjas és Prima Primissima díjas költő, író, műfordító, szerkesztő, egyetemi doktor, irodalomszervező, a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó alapító főszerkesztője. 1976-ban érettségizett a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban. Érdekesség, hogy 1976 és 1977 között éjszakai portás, talajminta-vételező és gépkocsivezető volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1983-ban magyar-angol-finnugor szakos diplomát, 1988-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett.

Turczi István az 1980-as évektől kezdve folyamatosan publikál, verseskötetei, regényei, drámái, rádiójátékai folyamatosan jelennek meg. A Parnasszus főszerkesztőjeként feladatának tartja az ifjú tehetségek felkutatását és a már befutott szerzők segítését, publikációs lehetőséghez juttatását egyaránt. Alkotói tevékenysége mellett aktív irodalomszervező.

– A tervek szerint ősszel lesz nyilvános programja a vizek városában? Gondolom, sokan visszavárják.

– Két jelentős programelemet említenék előzetesen. A Petőfi 200 évfordulós megemlékezések körébe tartozik a Tata önkormányzata által kezdeményezett Petőfi kreatív szépírói verseny meghirdetése, amelynek zsűri elnöki teendőire kaptam felkérést. Témája egy fiktív nap Petőfi zivataros életében, amit ő Tatán töltött el, és találkozott többek közt a méltán elhíresült fiatal tatai orvossal, Hamar(y) Dániellel. A felhívásra az iskolaév megkezdését követően több műfajban – vers, kispróza, napló, blog, de még akár rap-, slam- vagy dalszöveg is – lehet jelentkezni. A másik esemény apropóját az adja, hogy Tatán a régi tisztiklub helyén rövidesen egy korszerű, minden igényt kielégítő könyvtár és tudásközpont nyílik. Ez lesz a helyszíne az országos Mátyás mesemondó versenynek. A versenyt a város a Magyar Versmondók Országos Egyesületével közösen rendezi, amelynek irodalmi alelnökeként kétszeresen is érintett vagyok.

– Milyen külföldi meghívások érkeztek eddig a második félévre? Készül a kínai díjátvételre?

– Sűrű lesz ez az ősz is, annyit mondhatok. Szeptember 22-én indul Rómából az a hajó, amely az idei Költők Világkongresszusa helyszíne lesz. 35 ország 120 küldötte kapott meghívást, hazánkat a felolvasásokon én képviselem, és felkérésre készül egy angol nyelvű előadásom is a költészet és irodalom jövőjéről. Tavaly ősszel én nyertem meg a Boszniai Szerb Köztársaság Irodalmi Nagydíját, ami azzal jár, hogy az idei fesztiválon Banja Lukán jelenik meg verseim szerb nyelvű díszkiadása. Remélem, eljutok oda is.

– A kínai elismerését szerényen elhallgatja…

– Igen, október második felében vár rám egy nagy kínai utazás. A magyar sajtó is mindenhol hírt adott róla, hogy májusban kihirdették a világszerte elismert ’1573’ nevű kínai nemzetközi költészeti díj győztesét. Úgy gondolom, az egész kortárs magyar irodalom elismerése is, hogy kiváló fordítóm, Yu Zemin, alapos munkájának is köszönhetően idén én kapom a díjat. Ennek presztízsére jellemző, hogy a korábbi évek díjazottjai közül hárman is felkerültek azóta az irodalmi Nobel-díj várományosai közé. De ha egészben hazajutok onnan, mert több városban is szerepelni fogok, ami elég sok repüléssel jár, akkor módunk lesz erről is első kézből beszámolni az olvasóknak.